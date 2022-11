SAVE Building – Mostra Fiera Smart Building – Verona 26 e 27 Ottobre 2022

Al via la prima edizione di SAVE Building, un’area dedicata alle Soluzioni e tecnologie per lo smart building all’interno di SAVE Verona – in programma il 26-27 ottobre 2022 a Verona e che si svolge in concomitanza, MCMA (Manutenzione Industriale e Asset management) e FIERA IDROGENO (Tecnologie e Soluzioni per l’intera filiera industriale dell’Idrogeno).

IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE

Smart Building: un paradigma in continua evoluzione

In collaborazione con Anipla – Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione

26 ottobre 2022

• Saluti e introduzione agli argomenti della giornata

Alberto Servida – Anipla e Università di Genova • Smart Building – Scenari evolutivi, opportunità da cogliere e sfide da affrontare nell’universo “smart”

Daniele Pennati – ANIE CSI • Esg Digital Twin Ecosystem: la sfida del Real Estate

Alessandro Lodigiani – R2M Solution • Smart2B: a platform to improve the building smartness speaker to be defined

Daniel Albuquerque – EDP • Efficientamento delle linee di distribuzione di acqua sanitaria: ottimizzazione dei consumi e della qualità

Simone Pirovano – Georg Fischer • Come l’Intelligenza Artificiale ha permesso l’ottimizzazione dei consumi di una GDO

Giorgia Montoro – Evogy • Controllo della temperatura degli edifici con tecniche predittive e di reinforcement learning

Luca Ferrarini – DEIB, Politecnico di Milano • Q&A e Chiusura dei lavori

Industria 5.0, dal digitale alla sostenibilità

26 ottobre 2022

• Saluti e introduzione agli argomenti della giornata

Armando Martin (Giornalista, consulente industriale) • Da Industria 4.0 a Industria 5.0: come evolve la transizione digitale

Armando Martin • L’approccio corretto per le Advanced Analytics per lo smart manufacturing: porsi la domanda giusta per avere la risposta attesa

Diego Sossai (Mèthode) • Safety Solutions: l’innovazione incontra la sicurezza

Alessandro Cotroneo (Leuze) • 3000 Motivi per dire Innovazione

Gianluca Espa (Fiap) • Doppia transizione: traguardo più vicino con la finanza agevolata

Jessica Gaigher (Agevola Imprese) • PROFINET per un’integrazione verticale sostenibile

Paolo Ferrari (Centro di Competenza CSMT Brescia – Consorzio PI Italia) • Robotica collaborativa, verso una vera collaborazione

Prof. Andrea Maria Zanchettin (Politecnico di Milano) • HUMAN-CENTRIC PROJECT 5.0: progettare la quinta rivoluzione industriale

Francesco Meneghini (Leas) • Q&A e Chiusura dei lavori – Business Light Lunch offerto dagli sponsor

L’importanza della manutenzione per la sostenibilità e l’efficienza impianti

26 ottobre 2022

• Introduzione alle tematiche della giornata

Giorgio Beato (SKF, chairman) • Sostenibilità ed efficienza energetica nella gestione dell’asset “catena di fornitura”

Bruno Lanfranco (Adaci Associazione Italiana Acquisti e Supply Management) • Titolo in definizione

Relatore in definizione (Confindustria Verona) • La digitalizzazione nel service

Outlink • Le sfide della realtà aumentata in manutenzione

Laurent Truscello, Saidi Houssem Eddine (CARL Berger-Levrault) • Caso applicativo su condition monitoring e sostenibilità

Relatore in definizione (SKF) • La gestione della manutenzione nei noleggi, focus sul charter nautico

Neil Ragonesi e Carlo Moretti (Informatica EDP) • Asset management e sostenibilità

Franco Pallavicini (Net Surfing), relatore in definizione (I-AM) • Intervento in definizione

Relatore in definizione • Q&A e conclusioni

Soluzioni di efficienza per l’emergenza idrica

In collaborazione con AIAT – Associazione Ingegneri Ambiente & Territorio

26 ottobre 2022

• Accoglienza e registrazione • Indirizzi di saluto

Matteo Limoni, Presidente Ordine Ingegneri di Verona; Giuseppe Mancini, Presidente AIAT • Presentazione della giornata di lavoro

Angelo Pasotto, coordinatore AIAT per il Veneto • L’emergenza dell’estate 2022 e possibili azioni per il futuro

Helga Fazion, Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta; Andrea De Antoni, Direttore Tecnico del Consorzio di Bonifica Veronese • Riflessi sulla qualità delle acque

Fabio Strazzabosco, Direttore U.O. Qualità delle Acque Interne – ARPAV • L’acqua più pregiata, quella potabile

Roberto Mantovanelli, Presidente Acque Veronesi • L’impatto dell’emergenza idrica sull’agricoltura

Alex Vantini, Presidente Coldiretti Verona; Alberto De Togni, Presidente Confagricoltura Verona • Irrigazione digitale ed agricoltura 4.0

Marco Bezzi, Università di Trento – Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Meccanica • Tavola rotonda e sessione Q&A • Conclusioni, chiusura lavori

Il convegno dà diritto a 3 CFP per Ingegneri

Strumentazione di misura: novità di prodotto e nuove applicazioni per il mondo dell’industria

In collaborazione con Gisi – Associazione Imprese Italiane di Strumentazione

26 ottobre 2022

• Saluti e introduzione ai lavori della giornata

Roberto Gusulfino (Presidente GISI) • Presentazione dell’Osservatorio 2021 sull’andamento del mercato della strumentazione, automazione e sensori

Roberto Gusulfino (GISI) • Soluzioni smart per il monitoraggio dei consumi energetici

Luca Signorin (Seneca) • Misura di portata ad ultrasuoni non intrusiva per efficientamento energetico – il caso applicativo Glaxo

Andrea Canali (Ital Control Meters) • Un sensore di livello radar per tutte le applicazioni

Daniele Romano (Vega) • Le opportunità del Metaverso

Massimo Spica (Lira / API) • Implementare l’IIoT nella misura di processo

Massimo Restelli (Endress + Hauser) • Opportunità IIoT: soluzioni e sviluppi

Marco Tagliabue (Wika) • Sessione Q&A • Conclusioni

Condition monitoring e manutenzione preventiva 4.0

27 ottobre 2022

• Saluti e introduzione agli argomenti della giornata

Franco Santini (Past President Aiman, Chairman CEN TC 319 Maintenance) • La manutenzione preventiva 4.0

Franco Santini • Il ruolo di un Meta-MES nel condition monitoring

Prof. Franco Fummi (Dipartimento di Informatica, Univ. di Verona) • La servitizzazione nella manutenzione: sviluppo e applicazioni

Luca Zachopulos (Leonardo Automation) • Caso applicativo su manutenzione e gestione asset

Relatore in definizione (Siveco Italia) • Apparecchiature di ispezione ad ultrasuoni: la soluzione indiscussa per i macchinari a basso numero di giri

Mauro Viganò (SDT Italia) • Caso applicativo: condition monitoring e 4.0 (titolo provvisorio)

Relatore in definizione (SKF) • Manutenzione 4.0. Soluzioni di affidabilità con la Tecnologia a Ultrasuoni

Pierluigi Bonomi (UE Systems) • Motion Amplification® ed analisi vibrazionale avanzata per la diagnostica delle macchine utensili

Samuel Quintero (DarkWave Thermo) • Il monitoraggio e la filtrazione dei lubrificanti interconnessi 365 giorni l’anno.

Fabio Gatti (Gatti Filtrazioni Lubrificanti) • Manutenzione Predittiva e industria 5.0: è ora di sbloccare il potenziale di business dei dati raccolti

Riccardo Di Nisio (Diskover Italia) • L’utilizzo delle tecnologie abilitanti 4.0 nella manutenzione

Andrea Masella (Datrix Group) • Q&A e conclusioni

Web Automation, Cloud, Edge Computing, AI: tecnologie al servizio della fabbrica digitale

In collaborazione con ANIE Automazione

27 ottobre 2022

• Apertura lavori

Fabio Massimo Marchetti, Presidente dell’Area “Digitalizzazione dei Processi e dei Prodotti” e Vice Presidente di ANIE Automazione • I 3 pilastri tecnologici della futura automazione: AI, Wireless e Cloud

Stefano Ricotta, ADVANTECH EUROPE • HMI web based: la nuova dimensione dell’interfaccia industriale di Omas

Marco Fanton, B&R AUTOMAZIONE INDUSTRIALE; Nicola Fior, Giulia Tomasi, OMAS INDUSTRIES • Un occhio costante sui processi produttivi fino all’ultimo dettaglio

Fabrizio Bagnara, BECKHOFF AUTOMATION • Irrigazione 4.0

Diego Bizzozero, ESA • Le nuove frontiere dell’Edge Computing e dell’intelligenza artificiale applicate ai Robot

Simone Farruggio, MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE • IIoT e Data Science al servizio della produttività nella moderna manifattura: un caso applicativo

Davide Ragnini, OMRON ELECTRONICS • Edge Computing e Cloud: integrazione delle funzioni IIOT a servizio della digitalizzazione

Alessandro Favero, PHOENIX CONTACT; Pietro Grilli – CRICKETS AUTOMATION • L’Edge computing per l’Automazione Universale

Giancarlo Carlucci, SCHNEIDER ELECTRIC • Monitoraggio continuo di impianti di aspirazione con Smart Sensor e AI

Andrea Epifani, WEIDMÜLLER • Production Machinery reloaded: productivity and technology fit towards Industry 5.0

Luca Battistoni, SIEMENS; Massimo Lenti, GEA PAVAN • Sessione Q&A, dibattito • Conclusioni e chiusura lavori

HXGN EAM per la gestione e l’ottimizzazione della manutenzione

In collaborazione con Net Surfing

27 ottobre 2022

• Registrazione e benvenuto • Hexagon e la Smart Digital Reality: un vantaggio strategico per le aziende

Marco Radice, Vice President Hexagon ALI e AD, Hexagon Italia • L’esperienza di Arcese Trasporti con HxGN EAM per gestire le Anagrafiche Asset e pianificare, controllare e ottimizzare le attività ed i costi di manutenzione

Sandro Follo, Process and Project Manager, Arcese Trasporti; Stefano Ciattaglia, IT Projects & Solutions Director, Arcese Trasporti; Franco Pallavicini, Presidente, Net Surfing • Valorizzare i modelli digitali BIM nell’ambito della gestione delle operations

Matteo Provera, Sales Director di I-am; Alessio Caroppo, Ricercatore BIM / Laboratorio Digital Construction / Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione, Università del Salento; Giuseppe Delmonte, Hexagon Technology Partner • Sessione Q&A

Il ruolo dell’automazione nella filiera dell’idrogeno

In collaborazione con Anipla – Associazione Nazionale Italiana Per L’Automazione

27 ottobre 2022

• Saluti e introduzione agli argomenti della giornata

Max Veronesi, Michele Maini – Anipla • Il ruolo dell’idrogeno nella transizione energetica

Prof. Gianluca Valenti – Politecnico di Milano • Architetture e caratteristiche dei sistemi di sicurezza e controllo nei progetti basati sulle nuove tecnologie H2 verde

Matteo Pettenuzzo – 3P Safety • La produzione di idrogeno: una realizzazione pratica

Massimo Caliari – STI Società Tartuca Industriale SA • Produzione e collaudo Caldaie a Idrogeno: applicazione delle tecnologie di automazione

Raffaele Candela – Baxi • Automazione di impianti di generazione di Idrogeno – Case history di autothermal reforming (ATR)

Relatore in definizione – ItaCa Enginnering • Rischio fughe di idrogeno, come rilevare con le corrette tecnologie

Claudio Fecarotta – MSA, the Safety Company • Q&A e Chiusura dei lavori

Sicurezza 4.0 e manutenzione

27 ottobre 2022

• Introduzione alle tematiche della giornata

Franco Santini (Past President Aiman, Chairman CEN TC 319 Maintenance) • L’importanza della manutenzione in sicurezza

Franco Santini (Past President Aiman, Chairman CEN TC 319 Maintenance) • Safety 4.0: migliorare la prevenzione degli incidenti e dei guasti con le tecnologie abilitanti 4.0

Paolo Calveri (Segretario AIAS Lombardia) • Sviluppo e gestione delle procedure di Lockout negli interventi di manutenzione

Alessandro Flumiani (Brady Italia) • Prerequisiti per implementare la manutenzione 4.0 in sicurezza in uno stabilimento alimentare

Andrea Bini (General Conserve SpA Olbia) • Gestione attività di manutenzione negli spazi confinati: progettazione, esecuzione e risposta all’emergenza

Adriano Paolo Bacchetta (Fondatore e coordinatore del network www.SpazioConfinato.it ) • Manutenzione proattiva e predittiva secondo i dettami dell’ industria 4.0

Paolo De Benedetto, Simone Luongo (Schmersal Italia) • Protezioni antiurto e manutenzione preventiva: il caso dello scatolificio Ceriana

Relatore in definizione (A-Safe) • Q&A e conclusioni

PROGRAMMA DEI WORKSHOP

• Protezioni antiurto e manutenzione preventiva: il caso dello scatolificio Ceriana

Stefano Facchini (A-SAFE ITALIA) 26 ottobre 2022 • SOT CYBER SECURITY LAB®: cos’è, cosa fa e a cosa serve un Laboratorio di OT Cyber Security in applicazione della IEC 62443 in ambi

Alberto Sibono (GFCC – Spin off Unige) • Obblighi di manutenzione e verifiche di macchine e attrezzature

Luca Reppele (Contec Industry) • Welcome to the future – Il monitoraggio e la filtrazione dei lubrificanti interconnessi 365 giorni l’anno.

Fabio Gatti (Gatti Filtrazioni Lubrificanti) • SmartSpring: pianificare la manutenzione in modo proattivo

Cord Teller (Federnfabrik Schmid AG) • Manutenzione 4.0. Soluzioni di Affidabilità con la Tecnologia a Ultrasuoni

Pierluigi Bonomi (UE Systems Europe) • Lubrifichiamo i cuscinetti: a tempo, o in base alle condizioni?

Mauro Viganò (SDT Italia) 27 ottobre 2022 • Caro energia e transizione energetica: soluzioni smart per il monitoraggio dei consumi

Luca Signorin (Seneca) • Idrogeno: tra presente e futuro. Trasmettitori di pressione e automazione

Trafag Italia • Sensori per il Monitoraggio della Qualità dell’Aria

Fabio Veronesi (Gardanet) • Ridurre l’impatto ambientale grazie all’utilizzo del Digital Twin

Massimiliano Poli (Cadmatic Italy) • Dai dati della produzione al valore per l’azienda: sfruttare il potenziale delle Advanced Analytics come leva di crescita

Emanuele Prataviera (Méthode) • La modellazione dinamica di un elettrolizzatore alcalino

Pietro Bianchi (Leonardo Integration) • Certificazioni delle Competenze: progettare, installare e diagnosticare reti PROFIBUS e PROFINET a regola d’arte

Sibono Alberto (Consorzio PI Italia) • La strumentazione per H2: dalla ricerca alla produzione su larga scala

Hydep – Apave • La Digitalizzazione del Service

Andrea Rizzo (Outlink Software Sas di Panizzolo Filippo & C.) • Pianificazione, schedulazione e strategia competitiva

Demanet • HyperINST: il 4.0 dedicato all’installazione

Andrea Bagaccin (Real Comm srl) • Il ruolo della conversione di potenza nella produzione di idrogeno

Giuseppe Grassi (BDF Digital – Derec) • L’importanza del monitoraggio in continuo di macchine ed impianti nell’ottica dell’ OT Cyber Security

Alberto Sibono (GFCC – Spin off Unige)

PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN CONCOMITANZA

26 ottobre 2022

Cogenerazione domani: Transizione energetica, prospettive e benefici per le imprese

In collaborazione con CTI – Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente

In collaborazione con CTI – Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente Progettare le tecnologie dell’idrogeno con la simulazione

In collaborazione con Comsol

In collaborazione con Comsol Idrogeno: prospettive industriali, sicurezza, riscontri concreti

In collaborazione con CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano

27 ottobre 2022

L’idrogeno nel PNRR: strategie, spunti ed opportunità

In collaborazione con CTI – Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente

WORKSHOP

26 ottobre 2022 • Biometano: energia pulita dagli scarti organici industriali

AB Energy • Caso applicativo sulla cogenerazione

GETEC Italia • Caso applicativo sulla cogenerazione

Gianclaudio Almo (Tonissi Power) • Da power-to-gas a gas-to-power con cogeneratori 2G

Alberto Icardi (2G Italia) 27 ottobre 2022 • Dalla Comunicazione Tecnica all’animazione 3D: può l’illustrazione aiutare il processo produttivo e la vendita?

GIANLUCA RANIERI (Medhiartis – Medhit)

Per maggiori informazioni:

