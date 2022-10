Dovit partecipa a Light+Building a Francoforte e SAIE a Bologna

Dovit Italia, azienda produttrice della piattaforma Smart Home DOVIT, è lieta di comunicare che sarà presente alla Fiera di Francoforte sul Meno, Light+Building, dal 2 al 6 ottobre 2022 e alla Fiera di Bologna, SAIE, dal 19 al 22 ottobre 2022.

Focus della fiera di Francoforte saranno le soluzioni intelligenti e connesse, tecnologie future e le attuali tendenze di design. SAIE, invece, è una fiera di fama internazionale per il settore delle costruzioni ed in particolare per l’edilizia connessa.

Vi aspettiamo ai nostri stand per parlare del vostro progetto domotico.

Francoforte, Light+Building pad. 11.1 – stand B65 dal 2 al 6 ottobre 2022

Bologna, SAIE pad. 30 – stand C24 dal 19 al 22 ottobre 2022

In particolare alla Fiera di Francoforte potrete toccare con mano i nostri pulsanti Tatto della gamma DO.Tatto, un unico prodotto a parete e molteplici funzioni con icone e colori personalizzabili e DO.App, la nostra applicazione semplice e facile da usare per la gestione di tutta la casa accessibile dal touchscreen o da qualunque smartphone e tablet.

I pulsanti Tatto sono una sintesi perfetta tra creatività ‘Made in Italy’ e funzionalità, sono stati ideati per fornire flessibilità nella progettazione e implementazione di impianti tecnologici moderni. Dalle funzioni più semplici, come l’illuminazione, a quelle più evolute, come la gestione degli scenari e le temperature, tutto in un unico prodotto.

Associati al nostro ecosistema smart home DOVIT, con DO.App la gestione quotidiana di tutta la tecnologia presente diventa ancora più semplice, intuitiva e personalizzabile, indipendentemente dal marchio o dai protocolli usati.

Semplice ed elegante DO.Tatto ha un design minimale e discreto.

La luce di cortesia, totalmente dimmerabile, permette di adattare l’intensità luminosa agli ambienti e ai bisogni quotidiani, programmabile anche secondo orari o scenari.

Con DO.Touch, schermo touch con finiture e materiali ricercati, controlli e gestisci la tua casa con un’interfaccia unica, intuitiva e personalizzabile. Anche a schermo spento puoi impostare le notifiche (campanello, sveglia, ecc.) con linee, colori e comportamenti diversi (continua, lampeggiante, in diffusione).

Ti accorgi subito che cosa accade senza accendere il display.

E se avete un progetto di ristrutturazione… nessun problema, realizziamo sistemi di riqualificazione energetica degli edifici, vieni a trovarci alla fiera di Bologna, SAIE.

Con DO.Energy, insieme di funzioni disponibili nella Smart Home DOVIT, puoi analizzare i dati energetici (produzione e consumi), registrare e controllare, anche da remoto, le temperature.

DO.Energy può aumentare il livello di efficientamento energetico, conformemente alla classe A o B della norma UNI EN 15232, l’intero impianto è quindi detraibile al 65% e come trainato con aliquota 110%.

DOVIT è un sistema domotico che integra e gestisce ogni impianto, dal termico all’elettrico, dal trattamento e controllo della qualità dell’aria, alla sicurezza e l’intrattenimento. DOVIT fornisce supporto gratuito ai progettisti per valutare l’impiego di tecnologia domotica nei progetti di riqualificazione.

CHI è DOVIT?

DOVIT è una multinazionale presente in Italia (Dovit Italia) e in altri paesi europei. Il progetto DOVIT nasce nel 2016 dalla collaborazione e successiva fusione tra Home Innovation (produttore italiano della già nota piattaforma d’integrazione Hi System) e uno dei principali leader immobiliari europei, Promobe SA. Insieme nel 2016 danno vita al più grande quartiere “intelligente” in Europa: la “Cloche d’Or” a Lussemburgo. Da questo progetto comune e dalla volontà di offrire soluzioni “Smart home” moderne ed integrate, su larga scala… nasce l’azienda DOVIT e l’omonimo ecosistema per la Smart Home. Dovit è una piattaforma che integra in un solo sistema tutti gli ambiti tecnologici della casa moderna con attenzione alla semplicità d’utilizzo e al design dei prodotti. Dal 2020 realizza sistemi di riqualificazione energetica degli edifici.

Per maggiori informazioni:

www.dovit.com