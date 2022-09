Smart Building Alliance for Smart Cities – Summit SBA

Il primo Summit SBA for territories

Il mondo delle costruzioni sta subendo una radicale trasformazione, dall’essere mero contenitore o struttura fisica, si trova a svolgere un ruolo attivo nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini e nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Pianeta. Tuttavia, perché questa trasformazione si compia è indispensabile una conoscenza approfondita della tecnologia che necessariamente permeerà gli edifici stessi.

Se pensiamo ad esempio agli impianti descritti dalla norma CEI 306-2 ed a come siano stati resi obbligatori attraverso una modifica del Testo Unico dell’Edilizia, appare evidente come attraverso l’utilizzo del potere legislativo il Governo abbia messo l’accento sulla necessità di accelerare un processo che investirà anche il mondo della mobility, attraverso l’infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, e della transizione energetica, attraverso la creazione di edifici prosumer e di comunità energetiche.

Il primo Summit for Territories di SBA ha l’obiettivo di dare evidenza a queste problematiche e di renderle sempre più visibili ad un pubblico ampio e ai principali stakeholder, condividendo in primis il protocollo R2S (ready to service), messo a punto a livello internazionale esattamente per dotare un edificio di quella infrastruttura digitale indispensabile a controllare tutte le nuove funzioni a cui è chiamato.

Per maggiori informazioni e per registrarsi

https://smartbuildingsalliance.it/1042-2/