Si avvicina Home & Building 2019

L’undicesima edizione a Verona il 23 e 24 ottobre tra Domotica, Smart Building, BIM ed Efficienza Energetica

Il 23 e 24 ottobre a Verona è di scena la nuova edizione di Home and Building Mostra Convegno dedicata alle tecnologie e soluzioni per le building technologies, l’appuntamento più atteso e specifico riservato agli specialisti di sistemi e componenti per l’automazione domestica e degli edifici, per i settori della domotica, dello smart home e della building automation.

La due giorni di Verona giunta alla sua undicesima edizione è l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte del settore, illustrare le novità della domotica, fare il punto su smart home ed edificio intelligente, presentare nuovi prodotti e applicazioni e oltre alle più importanti soluzioni.

Secondo il rapporto della International Data Corporation (IDC) il volume d’affari generato tramite prodotti per la smart home è cresciuto oltre il 37% rispetto allo stesso periodo nell’anno precedente.

Sicurezza, comfort ambientale, gestione elettrodomestici, efficienza e ottimizzazione dei consumi energetici, sono alcuni fra i più importanti vantaggi e soluzioni che la home automation offre.

E proprio questo Home & Building è un appuntamento imperdibile, l’unico in Italia riservato agli specialisti di sistemi e componenti per l’automazione domestica e degli edifici, che vogliono avere una panoramica completa sulle tendenze del settore, comprendere il mercato di domotica, smart home ed edificio intelligente, entrare in contatto con le eccellenze, avviare progetti e business.

Anche la nuova edizione si prospetta piena d’iniziative, potendo come sempre contare, in abbinamento alla parte espositiva, su una formidabile serie di convegni, dibattiti, aggiornamenti, seminari e momenti di formazione, organizzati con la collaborazione e il supporto dei partner scientifici più importanti del settore e il coinvolgimento di massimi esperti e influencer.

Saranno ben 98 gli interventi all’interno di 15 convegni e sessioni verticali fruibili gratuitamente (di cui 7 con CFP Crediti Formativi Professionali per Ingegneri) su: Smart Building, Domotica ed efficienza energetica, Building automation, IoT (Internet of Things) e domotica intelligente, Sicurezza, Building 4.0, Edge computing, Smart Home, Integrazione delle soluzioni.

Ricordiamo poi le 36 sessioni di workshop di approfondimento tecnico che saranno organizzate dalle aziende partecipanti e imperniate su casi pratici e applicativi, e focalizzate su settori specifici che contribuiranno alla ricca offerta formativa.

La manifestazione scaligera è organizzata da EIOM in collaborazione con le più importanti associazioni, aziende e istituzioni del settore, e rappresenta il punto di riferimento in Italia per i professionisti appartenenti al vasto mondo delle building Technologies: una vetrina imperdibile, un appuntamento riservato ai più importanti player del settore e a tutti gli operatori qualificati – quali progettisti, integratori di sistema, prescrittori, impiantisti, distributori, imprese edili e molti altri ancora

Home & Building vi aspetta a Veronafiere il 23 e 24 ottobre; per massimizzare le sinergie e le opportunità, la due giorni di Verona godrà inoltre della concomitanza di SAVE – Mostra Convegno Automazione, Strumentazione, Sensori, del già citato mcTER – Mostra Convegno Applicazioni di Cogenerazione, evento di grande successo e dedicato alle tematiche dell’efficienza energetica, di grande interesse anche per il settore building.

Per informazioni e per registrarsi gratuitamente:

www.eiomsrl.it/expohb/preregistrazione