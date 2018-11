Illuminotronica 2018: formazione per installatori e system integrator

A un mese dal via, ILLUMINOTRONICA, in programma il 29-30 novembre e l’1 dicembre 2018 a BolognaFiere, si presenta come una fiera verticale focalizzata sul nuovo mercato dell’integrazione rivolta ai professionisti della building automation, dell’illuminazione e della sicurezza. L’evento è promosso da Assodel, Associazione Distretti Elettronica Italia, il principale riferimento dell’industria hi-tech italiana.

Tanti i percorsi di aggiornamento professionale e le occasioni di confronto, come talk show, corsi, tutorial arene, aree demo, esercitazioni pratiche che punteranno all’impatto (positivo) delle nuove tecnologie nella nostra vita quotidiana e nella gestione degli spazi, che si parli di corretta illuminazione, progettazione e integrazione di sistemi, benessere della persona o qualificazione professionale.

L’installatore, figura chiave della filiera

La giornata di sabato 1 dicembre sarà dedicata alla figura dell’installatore professionista, il cui ruolo è centrale per una corretta progettazione e manutenzione degli impianti di luce, domotica e sicurezza. In un settore, però, in cui le prescrizioni normative sono sempre di più e sempre più complesse, chi realmente lavora secondo le regole sono in pochi.

Sabato 1 dicembre alle ore 10, il talk show Impianti: progettazione, installazione e manutenzione affronterà il delicato tema del rispetto delle regole insieme a relatori autorevoli quali:

Luca Vitti redattore tecnico, NT24

Giuliano Nanni, UNAE

Ugo Valenti, Installatore

Gianluigi Canè, CNA Emilia Romagna

Ferdinando Girardi, Gewiss

Smartpro Academy: l’importanza dell’aggiornamento professionale

Grazie al progetto SmartPro, inoltre, all’interno di ILLUMINOTRONICA è previsto un fitto calendario di corsi tecnici e divulgativi gratuiti suddivisi secondo vari livelli di difficoltà. Tutti i partecipanti ai corsi potranno ricevere un attestato di frequenza e, in alcuni casi, crediti formativi (in partnership con gli ordini e i collegi dei professionisti).

Ecco di seguito alcuni dei titoli più interessanti su smart lighting, smart building, manutenzione e sicurezza.

Scopri qui tutto l’elenco diviso per giornata

Arena Smart

Smart Light integrata: la nuova frontiera della tecnologia LED

Progettazione illuminotecnica degli attraversamenti pedonali. La nuova UNI/TS 11726:2018

La manutenzione degli impianti di illuminazione di sicurezza

Lampade a induzione e Power Quality: due tecnologie su cui investire per il risparmio energetico

Installazione e programmazione di una rete BLE. Prove pratiche

I software per il Building 4.0

Google Nest crea una casa connessa

Arena IoT

Smart metering per sfruttare meglio le risorse energetiche. Utilizzare contatori di energia intelligenti KNX

Room control e monitoraggio negli impianti domotici

Sensori wireless per la casa smart

Comfort climatico ed efficienza energetica negli ambienti terziari

Comfort visivo secondo i principi dello Human Centric Lighting con i dispositivi KNX

Hotel Automation. Efficienza energetica e comfort 5 stelle

Tecnologia wireless per spazi smart

Arena Sicurezza

Privacy e videosorveglianza. Alla luce del nuovo GDPR

GDPR e controllo nei luoghi pubblici

Smart Security e Smart Living. La rivoluzione dell’IOT

L’impatto dell’Intelligenza Artificiale nelle tecnologie IoT: aspetti critici sulla “Protezione dei Dati”

GDPR e videosorveglianza per il retail

Esercitazione Privacy: il Registro dei trattamenti

GDPR e videosorveglianza per gli installatori

Dalla teoria alla pratica: pannelli applicativi, esercitazioni e aree demo

Accanto ai corsi più tradizionali, in collaborazione con KNX Italia ed EnOcean, sarà presente in fiera anche un’area demo dove poter toccare con mano le tecnologie per la casa e l’edificio intelligente, grazie a speciali pannelli applicativi. Soluzioni per la gestione e il controllo degli impianti e per l’automatizzazione degli ambienti per verificare sul campo problematiche e opportunità legate alla professione dell’installatore. Oltre alla presenza di esperti a disposizione per orientarsi tra prodotti e soluzioni di ultima generazione.

Sarà presente anche una vera e propria Control Room: un sistema di comando e controllo che integra un’ampia gamma di discipline come la sicurezza antincendio, il rilevamento delle intrusioni, il controllo degli accessi, la videosorveglianza, i sistemi di annunci pubblici, i display informativi, i sistemi di automazione degli edifici, fornendo un punto centrale attraverso il quale tutti i vari avvisi possono essere monitorati.

