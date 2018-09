Anche la Fondazione Don Gnocchi partecipa a “MEETmeTONIGHT2018”. Milano 28 e 29 Settembre.

In mostra, oggi, la riabilitazione di domani. Ci sarà anche la Fondazione Don Gnocchi a “MEETmeTONIGHT”, la notte europea dei ricercatori, in programma a Milano, ai giardini pubblici “Indro Montanelli” di Porta Venezia (ingressi via Palestro e corso Venezia), il 28 e 29 settembre prossimi, dalle ore 10 alle 22.

L’evento – inserito nell’agenda italiana dell’Anno europeo del patrimonio culturale e finanziato dall’Unione Europea all’interno del Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione “Horizon 2020” – è promosso dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, Politecnico di Milano, La Statale di Milano e dal Comune di Milano, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico per la Lombardia, Fondazione Cariplo e Regione Lombardia.

Uno stand e incontri programmati con le scuole permetteranno ai visitatori, grazie anche ad esperienze interattive e video tutorial, di sperimentare alcune soluzioni innovative sviluppate dai ricercatori della Fondazione Don Gnocchi – guidati dal direttore scientifico Maria Chiara Carrozza – per la riabilitazione di domani. Come risolvere un piccolo problema di salute o affrontare una disabilità? Come migliorare la qualità della vita? Negli spazi attrezzati della Fondazione Don Gnocchi sarà possibile mettere alla prova corpo e mente attraverso analisi molecolari, motorie, dei biosegnali e delle capacità cognitive.

Sei gruppi di ricercatori “Don Gnocchi”, coordinati dalla dr.ssa Marzia Bedoni, nell’area tematica dedicata alla Medicina Personalizzata, dal titolo “La riabilitazione domani: ricerca dal micro al macro, dalla palestra allo spazio” si alterneranno nelle due giornate (ad ingresso libero).

LABION (dr.ssa Marzia Bedoni): cosa nasconde la tua saliva? Identificazione personalizzata della firma salivare con metodica Raman portatile; vuoi scoprire come si fa un arcobaleno in laboratorio? Nanoparticelle metalliche di diverse forme e dimensioni.

MED MOL (dr.ssa Marina Saresella): com’è fatta una cellula del sangue? Analisi al microscopio di uno striscio di sangue.

MR e NEURO (dr.ssa Francesca Baglio): attività di riabilitazione cognitiva attraverso giochi interattivi con tablet.

LaRC e WESTLAB (ing. Marco Di Rienzo): guarda come si muove il tuo cuore. Rilevazione e visualizzazione in tempo reale del sismocardiogramma con spiegazione del suo utilizzo per il monitoraggio dei pazienti cardiologici e degli astronauti. Verrà esposta anche la maglietta sensorizzata MagIC-Space indossata dall’astronauta Samantha Cristoforetti nel corso della Missione Futura dell’Agenzia Spaziale Italiana, nell’ambito del progetto condotto dalla Fondazione Don Gnocchi, in collaborazione con l’Istituto Auxologico Italiano, per lo studio del sonno in microgravità.

LAM (ing. Maurizio Ferrarin): l’elettromiografia, una finestra sul muscolo. La registrazione non invasiva del segnale EMG per analizzare il coordinamento motorio e personalizzare la riabilitazione: il dispositivo MecFES, un ausilio per la riabilitazione e l’autonomia personale in soggetti con paralisi degli arti superiori.

LARICE (dr. Davide Cattaneo): sistema Gait Tutor, dispositivo medico per il monitoraggio e l’allenamento del cammino, di recente sviluppo, composto da uno smartphone, una stazione di ancoraggio e due sensori indossabili per misurare i parametri del passo in modo da fornire stimolazioni sensoriali esterne in tempo reale sulla performance del cammino.

