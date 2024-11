Pulsantiere domotiche Aurora: l’hi-tech in pochi millimetri

Qualsiasi impianto di domotica, anche avanzata, può essere completamente gestito tramite le pulsantiere domotiche Aurora di Duemmegi: si tratta di un prodotto innovativo che agisce come una plancia di comando per controllare in modo intelligente tutto il sistema di automazione domestica con un solo tocco. Lo stato dell’arte della tecnologia del settore smart home viene unito a un design elegante che consente la totale personalizzazione estetica delle finiture.

Le pulsantiere domotiche Aurora assicurano un’interazione efficiente e intuitiva grazie alla tecnologia touch capacitiva racchiusa in uno spessore ultra sottile, per una migliore esperienza di utilizzo ed elevati livelli di sicurezza e comfort.

Inoltre, grazie inoltre al fatto che è possibile separare facilmente la tastiera dalla base che contiene l’elettronica, si può ottenere un elevato grado di personalizzazione raggiungendo altissimi livelli di funzionalità e design.

Sistemi di controllo casa intelligente: la soluzione innovativa di Duemmegi si chiama Aurora

Le pulsantiere domotiche rappresentano una soluzione avanzata per semplificare la gestione tecnologica della casa intelligente tramite un sistema di automazione domestica. In particolare le pulsantiere domotiche Aurora sono state progettate specificatamente per il controllo domotico delle luci e delle tapparelle e per offrire funzionalità avanzate come l’attivazione di scenari e dimmerazione di corpi luminosi, offrendo perciò agli utenti un’esperienza di controllo e di comfort di livello superiore.

La gestione degli impianti della casa intelligente, sia interni che esterni, è resa più agevole dalle pusantiere multifunzione con le quali vengono controllati, tra gli altri:

i sistemi di illuminazione,

le motorizzazioni

la termoregolazione e molte altre funzionalità.

L’utente, tramite le pulsantiere Aurora, può creare scenari personalizzati che includano ambienti a tema e il coordinamento di suoni e luci da associare ai momenti di relax o al risveglio mattutino; allo stesso modo, durante i periodi di assenza da casa o durante la notte, è possibile impostare una modalità di sicurezza avanzata.

Coniugando una grande facilità d’uso a praticità ed eleganza, le pulsantiere domotiche Aurora consentono un sensibile aumento del comfort abitativo.

Design e personalizzazione della pulsantiera: Aurora è unica e intuitiva

La particolarità di avere la parte elettronica separata completamente dal supporto della finitura rende la pulsantiera multifunzione domotica Aurora una soluzione innovativa tra i sistemi di controllo per la casa intelligente (smart home controls): la tecnologia più avanzata nel settore delle pulsantiere domotiche è racchiusa in pochi millimetri di spessore. E’ così possibile cambiare estetica o personalizzare in ogni momento la finitura senza dover mai intervenire sull’impianto.

La finitura, i colori, il numero e il tipo delle icone e le combinazioni luminose di ogni pulsantiera Aurora possono essere completamente personalizzate, è disponibile una gamma di finiture unica per versatilità, robustezza ed eleganza che comprende:

laminati di alta qualità

vetro

acciaio.

L’utente ha la possibilità di utilizzare la versione a 2,4 o 6 pulsanti e personalizzare il design delle pulsantiere selezionando le icone tra le decine disponibili, oppure fornendo un file vettoriale con la grafica realizzata ad hoc. In questo modo e abbinando anche una specifica colorazione (raffinata, classica o di tendenza) ogni pulsantiera risulta unica, si integra in modo armonico e discreto in qualunque ambiente, e rispecchia totalmente le preferenze di ciascuno.

Infine, grazie alle matrici LED RGB incorporate nelle pulsantiere, è possibile creare la combinazione cromatica desiderata e utilizzarla per:

La retroilluminazione (backlight), che consente di illuminare la cornice dei pulsanti nel colore desiderato in modalità di riposo.

(backlight), che consente di illuminare la cornice dei pulsanti nel colore desiderato in modalità di riposo. La luce di feedback, che fornisce un riscontro visivo immediato all’attivazione di un pulsante, con possibilità di personalizzazione del colore su ciascun tasto ( configurazione pulsanti indipendenti ).

che fornisce un riscontro visivo immediato all’attivazione di un pulsante, con possibilità di personalizzazione del colore su ciascun tasto ( ). Il riverbero luminoso sulla parete, generato da due led RGB per lato, che offre la possibilità di creare atmosfere suggestive, di fungere da segnapasso o di essere associato a scenari specifici.

La serie civile Aurora comprende anche i coordinati prese ed i coordinati termostati.

Contribuendo a creare ambientazioni esclusive ma allo stesso tempo funzionali, le pulsantiere Aurora si posizionano tra le migliori soluzioni di domotica per la casa, tecnologicamente all’avanguardia per offrire agli utenti il massimo del comfort possibile.

Per maggiori informazioni:

home.duemmegi.it/pulsantiere-domotiche-aurora-duemmegi