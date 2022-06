Duemmegi presenta il termostato ambiente DFTZ2 per il sistema Domino, con display touch e sonda combinata

DFTZ2: Termostato ambiente con display touch, sonda combinata temperatura e umidità e punto di rugiada

Il termostato DFTZ2 consente di regolare, attraverso il bus Domino, la temperatura ambiente di una zona dell’abitazione. È possibile installare, sullo stesso bus Domino, tanti DFTZ2 quanti sono i locali che devono essere regolati. DFTZ2 ha un display grafico retroilluminato con funzione touch che visualizza la temperatura ambiente, il setpoint impostato e altre informazioni. DFTZ2 integra una sonda di temperatura e umidità.

Sono previsti 3 setpoint di temperatura: Comfort, Economy e OFF (Antigelo). I setpoint Comfort ed Economy, come anche i differenziali termici (isteresi), sono indipendenti per Inverno ed Estate. Il controllo dell’elemento riscaldante o raffreddante viene eseguito via bus.

DFTZ2 permette inoltre, se richiesto, di controllare la velocità della ventola nel caso di riscaldamento a fancoil.

Tutti i parametri operativi del modulo DFTZ2 possono essere monitorati e modificati anche via bus, quindi da APP iCasaMia e aCasaMia, supervisore, terminali touch screen, ecc., sia in locale che da remoto.

L’alimentazione necessaria al funzionamento del termostato DFTZ2 viene ricavata dal bus. Sul retro è presente una sola morsettiera a 2 poli per il collegamento al bus.

Di fianco alla morsettiera bus è presente un pulsante per la programmazione dell’indirizzo ed un LED verde che indica quando il modulo è pronto a riceverlo; questo LED emette un breve lampeggio ogni 2 secondi circa per indicare la condizione di modulo alimentato e funzionante.

Il modulo DFTZ2 è adatto all’installazione in scatola da incasso mod. 503.

