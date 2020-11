Home & Building Web Edition: 23 Novembre 2020

Il 23 novembre è di scena Home and Building Web Edition, mostra convegno dedicata alle tecnologie e soluzioni per le building technologies, appuntamento digitale riservato agli specialisti di sistemi e componenti per l’automazione domestica e degli edifici, per i settori della domotica, smart home e building automation.

Smart working e trasformazione digitale hanno accompagnato la nostra vita di questi ultimi mesi; per continuare a offrire soluzioni di business a operatori e mercato impossibilitati a ritrovarsi dal vivo, in questo periodo impegnativo è nata Home & Building Web Edition.

Home & Building Web Edition, grazie ai momenti formativi previsti, risulta per questo anche online un momento per aggiornarsi, trovare nuovi spunti, fare business; gli operatori partecipanti potranno accedere (sempre in modo gratuito) a convegni, webinar, interviste ai key player, white paper, approfondimenti, normative, articoli tecnici e così via, ma cosa forse ancora più importante potranno interagire (nella modalità del business matching) con le aziende presenti.

Ad aprire la giornata la sessione “Dall’automazione dell’edificio alla riqualificazione energetica: tecnologie, sistemi, incentivi” coordinata da Armando Martin (Giornalista, consulente industriale) che vedrà il coinvolgimento dei maggiori attori del panorama nazionale sul fronte dell’automazione e controllo dell’edificio, a condividere casi applicativi che spazieranno dalla progettazione degli impianti alla climatizzazione e riscaldamento, senza tralasciare il punto importante dei nuovi incentivi (i tanti bonus) introdotti per l’aggiornamento efficiente e la riqualificazione energetica.

La giornata continuerà nel pomeriggio con una sessione dedicata agli approfondimenti e ai workshop tecnico applicativi, che vedranno protagoniste le aziende leader partecipanti, a proporre case history di grande interesse.

Le sessioni della giornata saranno a cura di aziende quali Cisco, Schneider Electric, Energy Saving, Vimar, CTI, EdaLab, Sapitec, Warrant Hub, Tinexta Group.

Home & Building Web Edition inaugura tra l’altro una settimana densa di appuntamenti interessanti e dedicata a tutti i professionisti di elettrico, termico ed energia, con argomenti trattati che spazieranno in convergenza dall’automazione dell’edificio, appunto, all’efficienza energetica, allo storage elettrico e fotovoltaico fino alla cogenerazione.

C’è insomma grande attesa per la giornata Home and Building Web Edition del 23 novembre, per il programma dell’evento vi rimandiamo al sito www.expohb.eu/webedition da cui gli operatori interessati possono preregistrarsi per partecipare senza costo alcuno alle giornate on-line.

Per registrarsi all’evento:

https://www.eiomeventi.it/webedition/