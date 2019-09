Hotel Nettuno, l’ospitalità diventa smart con AVE

L’Hotel Nettuno è un hotel innovativo, che rende l’ospitalità smart grazie alle soluzioni offerte da AVE. Ubicato lungo la costa veneziana di Jesolo in una posizione privilegiata fronte mare, l’Hotel Nettuno ha operato delle scelte innovative, che sicuramente innalzano il livello dei servizi offerti, abbinandole al design unico ed esclusivo della serie civile Allumia 44 di AVE.

All’interno dell’Hotel Nettuno l’elemento che più simboleggia questa perfetta unione tra design, tecnologia e funzionalità è sicuramente il nuovissimo supervisore domotico TS01 di AVE. Un elegante display touch screen a colori da 4,3” in grado di espandere i servizi offerti agli ospiti: semplicemente toccando un’icona l’utente ha la possibilità di controllare la luce, la temperatura ed ogni dispositivo opportunamente configurato nel sistema domotico. Circondati dalle eleganti placche in alluminio naturale spazzolato Allumia Touch, i comandi Ave Touch restituiscono invece un contatto nuovo ed informale con l’interruttore: basta sfiorare la superficie della placca in corrispondenza dei LED per controllare l’illuminazione e i dispositivi connessi all’impianto. Una zigrinatura sulla superficie della placca segnala al dito il punto da toccare, mentre un leggero “tic” sonoro conferma all’utilizzatore ogni accensione o spegnimento dell’interruttore.

I lettori di card AVE offrono un sistema di accesso sicuro ed affidabile alle stanze e ai relativi servizi, i termostati elettronici il pieno controllo sulla temperatura del locale, mentre i caricatori USB universali da incasso consentono all’ospite di ricaricare agevolmente i propri dispositivi elettronici come tablet e smartphone senza bisogno di alcun caricatore portatile.

L’Hotel Nettuno offre oltre 100 spazi esclusivi, tra camere e aparthotel arredati con stile. In ciascun ambiente sono ben visibili gli elementi della Serie Civile Allumia 44, caratterizzata da un design elegante, lineare, pulito. Gli interruttori, le prese e i punti luce sono circondati dalle placche Tecnopolimero 44 che, declinate nella variante in color alluminio naturale con cornice cromata, si integrano perfettamente in ognuno degli spazi dell’Hotel Nettuno.

Grazie alle soluzioni offerte da AVE, l’ospitalità diventa smart all’interno degli ambienti dell’Hotel Nettuno, un hotel in grado di garantire ai propri ospiti il massimo comfort attraverso la tecnologia e il design AVE.

Sei interessato alla domotica AVE per hotel e B&B? Richiedi informazioni»