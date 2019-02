MYWB E MCAMEDIA – la domotica al servizio di palestre e benessere

AZIENDA

MyWB, my wellness boutique – come suggerisce il nome – supera il concetto di palestra tradizionale. Yoga, osteopatia, nutrizione, pilates, fitness, tutto concorre ad una definizione di benessere ad un livello superiore, inteso nella sua totalità e costruito su misura per la persona e le sue esigenze. Tale filosofia si rispecchia nelle scelte in tema di architetture degli spazi, attrezzi e arredo.

ESIGENZA

MyWB si è rivolta ad MCA per un’esigenza preliminare di un impianto di diffusione sonora negli ambienti per garantire alla clientela e amplificare un’esperienza di benessere psicofisico a 360°.

Tuttavia in sede di sopralluogo, il team Smart Home&Building, la nuova divisione di MCA Media attiva interamente su soluzioni innovative che integrano i migliori brand sul mercato in termini di tecnologia e design per rendere smart gli spazi abitativi e lavorativi, ha colto l’esigenza latente di un sistema di sicurezza e si è quindi attivata per proporre una soluzione integrata dotata di intelligenza, rivedendo il progetto in chiave domotica.

SOLUZIONE

Dopo un’attenta fase di valutazione e analisi dei prodotti in distribuzione, MCA ha formulato un progetto di gestione integratadei sistemi di videosorveglianza, antintrusione e videocitofonia IP al fine di aumentare il livello di sicurezza di un ambiente per sua definizione frequentato da molti clienti in diverse fasce orarie. Il tutto sotto supervisione di un touch screen da 10’’ per la visualizzazione integrata degli impianti, che consente al cliente di gestire l’impianto con un’unica interfaccia grafica semplificando l’utilizzo dei sistemi.

Inoltre, l’aver previsto una postazione videocitofonica IP ha fatto sì che il cliente potesse rispondere direttamente dal touch screen da 10” risparmiando la postazione interna del videocitofono. Un’altra peculiarità del sistema di videocitofonia IP consiste nella possibilità, scaricando App dedicata, di rispondere da smartphone alle chiamate anche da remoto.

Il nostro team si è occupato in particolare della fornitura e della programmazione di impianti audio per la diffusione sonora nelle due sale della struttura, una centrale antintrusione JABLOTRON, completa di sensori volumetrici e contatti finestre con possibilità di supervisione da remoto.

Un sistema di videosorveglianza HIKVISION completo di NVR per registrazioni immagini e telecamere ad alta risoluzione. Un touch screen da 10” Infinite PLAY per visualizzazione integrata degli impianti e un sistema di videocitofonia IP INFINITE PLAY.

EVIDENZA

Aver sviluppato il progetto in chiave domotica ha permesso di coniugare le esigenze di maggior comfort e sicurezza, ottimizzando il flusso di attività e semplificando alcuni aspetti della gestione per il cliente a favore di maggior tempo da dedicare alla cura e all’attenzione dell’utenza della palestra.

Questa idea di integrazione ha permesso al nostro cliente di poter gestire impianti complessi in modo semplice e intuitivo, semplificando e automatizzando alcuni aspetti della gestione quotidiana.

