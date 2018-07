“The time is now”: tra fiction e realtà l’evento interconnesso per il lancio della nuova linea Living Now di BTicino.

Il 12 Giugno 2018, oltre 9000 installatori, riuniti in 28 sale cinematografiche in tutta Italia, hanno assistito alla presentazione della nuova serie civile BTicino Living Now, la innovativa famiglia di interruttori connessi che l’azienda intende promuovere tramite una importante campagna mediatica che si estenderà fino al 2020 su media tradizionali e online.

L’evento è stato introdotto da una mini fiction avente come protagonista Laura Chiatti: una spy story che ruota intorno ad un misterioso prodotto custodito in una valigetta, prodotto che si rivelerà essere, appunto, la nuova serie Living Now. Nella scena conclusiva della fiction infatti il CEO di BTicino Franco Villani, nella parte di se stesso, intervenendo in diretta dal Megawatt di Milano, ha svelato il mistero con un classico colpo di scena finale.

“Volevamo che la tecnologia fosse parte integrante della comunicazione di lancio così come lo è della nuova Linea Living Now – ha dichiarato Paolo Gaboli, Direttore Marketing Operativo BTicino – Al tempo stesso, come è nella natura di BTicino, ritenevamo importante che il progetto avesse anche una forte connotazione innovativa.

La serata è proseguita con la presentazione delle caratteristiche di Living Now nelle diverse sale, ad opera di 54 funzionari tecnici commerciali di BTicino, che si sono trovati a loro volta a vivere “Un giorno straordinario” interagendo con il pubblico, in media, di 500 persone per cinema.

The Time is Now è stato realizzato da The Story Group, agenzia che ha già ideato la web serie “Il Mistero Sottile”, nell’ambito della campagna per il termostato Smarther.

La mini serie è disponibile sul sito dedicato: www.eventoweb.bticino.it

livingnow.bticino.it