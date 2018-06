Due continenti, sei giorni, oltre 1200 programmatori premier Crestron, 42 classi di formazione uniche e oltre 200 sessioni

Crestron, leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche per l’automazione e il controllo nelle aziende, ha completato la seconda e ultima parte dei Crestron Masters 2018. Si tratta di un evento unico nel settore, una conferenza annuale esclusiva, a cui è possibile partecipare solo su invito, che fornisce ai Crestron Certified Programmer l’opportunità di restare aggiornati sulle ultime novità della tecnologia Crestron e sulle migliori pratiche del settore attraverso un’ampia gamma di classi di formazione, oltre a fare rete e condividere la conoscenza con altri colleghi.

Al summit di formazione di tre giorni del 2018, svoltosi ad aprile a Mohegan Sun in Uncasville (Connecticut) e settimana scorsa presso l’Hotel Mövenpick ad Amsterdam, hanno partecipato oltre 1200 programmatori premier Crestron, dei quali 228 Master Technology Architect, dando vita a 42 classi di formazione uniche e ad oltre 200 sessioni. Con una scelta così ampia di corsi tra cui scegliere, i partecipanti hanno potuto focalizzarsi sulle proprie aree di interesse.

“I Crestron Masters significano comunità, apprendimento, collaborazione e trascorrere del tempo piacevole. I Crestron Certified Programmer condividono una passione comune per il nostro settore che ha decretato il successo di questo evento”, dichiara Robin van Meeuwen, CEO e President Crestron EMEA.

Rich Sasson, Director, Global Technical Services Crestron aggiunge: “Per la prima volta in 18 anni, i Crestron Masters sono stati ampliati in modo da coinvolgere i migliori ingegneri di progettazione del settore, grazie al nuovo programma di certificazione Master Technology Architect (MTA). La nuova certificazione MTA per progettisti di tecnologie per sistemi rappresenta il massimo livello di competenza nella progettazione e nella distribuzione dei sistemi Crestron.”

Commenta Nathaniel Mason, Design Manager, Environ Audio Limited: I Masters offrono l’opportunità unica di fare rete con altri colleghi del settore e di tenersi aggiornati con i più recenti prodotti e annunci dell’azienda. Ogni cosa è estremamente utile!

Per ulteriori informazioni sui Crestron Masters, visitare crestron.com/masters.

Per informazioni su come diventare un Crestron Certified Programmer, visitare crestron.com/training