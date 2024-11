Came lancia TH/ONE: il cronotermostato smart con gestione multizona

Il nuovo cronotermostato di CAME, dalla linea sottile ed elegante e in total-white per mimetizzarsi perfettamente alle pareti di casa, è uno dei pochi modelli sul mercato ad integrare il protocollo “Matter” in grado di connettersi a tutti gli assistenti vocali, senza più problemi di compatibilità.

Nonostante il meteo stia ancora dando qualche segnale di ritardo, l’autunno è arrivato, l’inverno si sta avvicinando, e in molte città è già stato acceso il riscaldamento. Scegliere la corretta temperatura delle stanze di casa non è mai stato facile: con il nuovo cronotermostato a parete TH/ONE di CAME – realtà made in Italy leader a livello mondiale nel settore delle soluzioni integrate – è tutto più semplice grazie alla gestione 100% da smartphone e la compatibilità con tutti gli assistenti vocali sul mercato, grazie all’integrazione del “protocollo MATTER”.

TH/ONE è il perfetto complemento d’arredo grazie al suo design sottile ed elegante, al colore total-white che si integra perfettamente alla maggior parte delle pareti, e al suo display semplice e pulito a matrice LED; la luce a corona sul tasto meccanico indica, attraverso colori diversi RGB, lo stato (acceso/spento) sia del cronotermostato sia dell’impianto di riscaldamento. Un sensore di luminosità, inoltre, permette di controllare l’intensità della luce del device così da adattarne l’utilizzo anche alle situazioni di buio, come durante la notte. Per massimizzarne l’effetto estetico, tra l’altro, sul display è visibile un solo tasto fisico, mentre tutte le funzionalità sono attivabili attraverso tasti soft touch.

Il nuovo termostato di CAME è molto facile da gestire: è in grado di rilevare automaticamente la temperatura che può essere cambiata però anche in maniera veloce e manuale dalle classiche frecce indicative, oppure lasciando che sia il sistema a modificarla (modalità “Auto”) seguendo il programmatore orario preconfigurato. Essendo dotato anche di connettività Wi-Fi, TH/ONE permette di modificarne la configurazione o le modalità di funzionamento dalla comoda App THermo Wi-Fi, senza doversi spostare tra le stanze di casa o alzarsi dal divano, e ovviamente anche quando si è fuori casa, come in ufficio o impegnati in appuntamenti vari. TH/ONE è inoltre in grado di rilevare non solo la temperatura, ma anche i valori in percentuale di umidità dell’ambiente in cui è installato.

Le funzioni della App sono numerose, a partire dall’attivazione del cronotermostato che avviene – come per tanti dispositivi per smart home – attraverso la procedura di Pairing. Inoltre, l’App rende la pianificazione dei periodi fuori casa molto più semplice grazie alla modalità “vacanza” con cui è possibile selezionare fino a 100 giorni di assenza e la temperatura che si desidera mantenere nell’abitazione in ottica di risparmio e limitazione dei consumi. Infine, è possibile creare e applicare i diversi scenari di utilizzo più frequenti, impostandone l’attivazione anche attraverso la geolocalizzazione.

Per tutte queste caratteristiche, TH/ONE è adatto anche alla gestione degli impianti di riscaldamento di bed&breakfast e altre piccole-medie strutture ricettive, grazie soprattutto all’App che consente la gestione di impianti multi-zona e multi-sito tramite un unico account.