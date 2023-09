Multipresa AVE: 4 tipologie di prese in soli 3 moduli

Una soluzione innovativa che integra in soli 3 moduli fino a 4 tipologie di prese, alimentate con singolo cablaggio: una bipasso, una schuko universale e ben 2 USB (tipo A e tipo C) .

AVE presenta un innovativo monoblocco multiprese ad ingombro ridotto, una novità assoluta sul mercato (Brevetto Ave n.254) che permette di integrare (anche) nella tradizionale scatola da incasso a tre moduli per serie civili fino a 4 combinazioni: una presa bipasso, una presa schuko, una presa USB tipo A e una presa USB tipo C.

Si tratta di una soluzione in linea con l’evoluzione dell’abitare: il monoblocco AVE include infatti le due prese più installate negli impianti elettrici (presa bipasso per spine da 10A e 16A e presa schuko) e può offrire entrambi gli standard USB oggi più richiesti, l’attuale tipo A e il tipo C, lo standard per il futuro. Tutte le prese del monoblocco AVE possono essere adoperate contemporaneamente così da incontrare al meglio le esigenze dei clienti finali.

Mediante un unico dispositivo è quindi possibile coprire le tipologie di alimentazione e ricarica oggi più diffuse, adattandosi al meglio a molteplici soluzioni di utilizzo ed ovviamente di installazione. Oggigiorno il 92% degli impianti esistenti è infatti coperto da scatole a tre moduli; la soluzione proposta da AVE si presta dunque ad essere installata pressoché ovunque, anche senza la necessità di eseguire opere murarie. Grazie all’universalità del Sistema 44, il monoblocco multiprese AVE è installabile in tutti i supporti S44 e Smart44 da 3, 4 e 7 moduli, inoltre può essere inserito nei contenitori da parete autoportanti e nelle scatole universali. È possibile installare la Multipresa anche nel Sistema 45, grazie al supporto compatibile, senza dover sostituire la placca di finitura.

La velocità di installazione è un altro grande vantaggio di questo prodotto. É sufficiente un singolo cablaggio per collegare il dispositivo e implementare fino a 4 combinazioni nel punto-presa. In questo modo si dimezza l’operatività e i tempi di lavoro necessari rispetto alla “classica” installazione delle prese in sequenza, raddoppiando la produttività dei professionisti.

In confronto alle soluzioni con prese affiancate, il dispositivo presentato da AVE assicura inoltre un migliore impatto visivo, eliminando gli spazi tra le prese e affinando sensibilmente l’estetica del punto-presa. Il monoblocco multiprese è disponibile in due versioni, con e senza USB, entrambe declinate sia in colorazione bianca Domus 100 sia nero opaca Tekla 44.

La tensione di alimentazione del dispositivo è di 230V ~, corrente nominale di 16A totali. Le prese USB di tipo A/C offrono una tensione in uscita da 5V con carico massimo in uscita da 3A.

Si tratta di un dispositivo che va incontro alle esigenze dei moderni impianti elettrici, una soluzione innovativa, flessibile, attenta all’estetica e pensata per agevolare il lavoro dei professionisti: una novità assoluta sul mercato, facile e veloce da installare.

