Implementare HCL (Human Centric Lighting) tramite protocollo DALI DT8

L’organismo umano, frutto di una lunga evoluzione, è fortemente influenzato dalle variazioni luminose dell’ambiente naturale che lo condizionano secondo un ritmo, detto circadiano, che presenta fasi differenti durante l’arco della giornata.

A seconda della quantità di luce captata dall’occhio vengono infatti sintetizzati degli ormoni che aiutano l’organismo ad adattarsi alla vita diurna o al sonno: al mattino, con la prima luce del giorno, viene sintetizzata la serotonina, che predispone all’attività e alla veglia, mentre verso sera, quando l’intensità luminosa decresce, viene prodotta la melatonina, che prepara il corpo al sonno e al riposo. L’esposizione a luci artificiali, come quelle che troviamo in uffici scuole e abitazioni che poco o nulla rispecchiano per intensità, modulazione e colore quella naturale emessa dal sole, può in alcuni casi alterare questo ritmo causando stanchezza cronica o difficoltà di concentrazione durante il giorno e insonnia durante la notte.

Per cercare di risolvere queste problematiche da alcuni anni viene adottato un particolare approccio all’illuminazione detto Human Centric Lighting o HCL, che ha lo scopo di migliorare il benessere e la produttività delle persone, tenendo conto delle loro esigenze biologiche e emotive legate alla luce.

Lo Human Centric Lighting si propone di ottenere una fonte luminosa più simile a quella naturale e può essere implementato utilizzando diverse tecnologie, come le lampade a LED con regolazione dell’intensità e della temperatura di colore, i sistemi di illuminazione dinamica o i sistemi di controllo automatico basati su sensori che rilevano le condizioni ambientali. Alcuni sistemi avanzati utilizzano anche algoritmi e software per simulare i cambiamenti di luce naturale nel corso della giornata, miscelando l’illuminazione naturale e artificiale sul posto di lavoro in modo automatico.

Il sistema DUELUX di Duemmegi certificato DALI-2 è in grado di realizzare un efficace Sistema Human Centric Lighting (HCL), grazie al controller DALI-2 DLCP e ai corpi illuminanti dimmerabili dotati di driver led DALI DT8.

DUELUX DALI-2 di Duemmegi: tecnologia all’avanguardia per un efficace Sistema HCL

Grazie al sistema DUELUX di Duemmegi certificato DALI-2 progettisti e installatori hanno la possibilità di realizzare un sistema d’illuminazione degli ambienti ottimizzato e facilmente gestibile da remoto, garantendo a chi vive e lavora nell’edificio i vantaggi dell’Human Centrics Lighting, in qualunque ambito di applicazione.

Poiché lo HCL riproduce le caratteristiche della luce naturale attraverso l’uso di sistemi di illuminazione artificiale, regolando intensità e temperatura di colore della luce in base alle diverse fasi della giornata è possibile ricreare il ciclo circadiano garantendo un aumento del benessere, dell’attenzione e della produttività delle persone che vivono e lavorano negli ambienti.

Un Sistema di Lighting Automation che possa ricreare artificialmente il ciclo circadiano applicando i criteri HCL è utilizzabile particolarmente:

Nelle soluzioni per illuminare gli ambienti chiusi e le aree di lavoro non esposte a fonti di luce naturale (logistiche, laboratori, uffici, aule scolastiche, ecc)

Negli allevamenti , per garantire il benessere animale e aumentarne la produttività (stimata maggiore fino al 15% rispetto ad allevamenti con illuminazione artificiale tradizionale)

Nelle serre , per favorire il corretto accrescimento delle colture, soprattutto in assenza o in carenza di apporto luminoso naturale.

DALI DT8: un controllo preciso e sofisticato delle sorgenti luminose a servizio dello Human Centric Lighting

I sistemi di Lighting Automation della gamma DUELUX propsti da Duemmegi consentono di gestire in maniera ottimale anche driver led DALI con standard DALI DT8, una variante del diffuso protocollo DALI (Digital Addressable Lighting Interface) impiegato nel controllo digitale dei corpi illuminanti .

Lo standard DALI – DT8 consente un migliore controllo della temperatura di colore e del colore delle sorgenti luminose, supportando la regolazione indipendente del Tunable White e dei canali di colore rosso, verde, blu (RGB) e bianco (RGBW) creando, tramite la miscelazione dei colori, una vasta gamma di effetti luminosi.

Le due versioni del protocollo DALI, DT6 e DT8, hanno alcune differenze fondamentali per poter comprendere a fondo l’evoluzione di questo standard di controllo digitale della luce. Operativamente possiamo dire che DALI DT8 risulta più efficiente: viene infatti utilizzato un unico indirizzo DALI per gestire due o più uscite su un driver led DALI DT8, riducendo significativamente il numero indirizzi necessari. Per quanto riguarda il controllo Tunable White, DALI DT8 richiede un solo indirizzo, mentre il DALI DT6 ne richiede due.

I driver DT8 sono in grado di pilotare sia le sorgenti luminose a luce bianca regolabile (Tunable White), sia le sorgenti luminose a LED che possono produrre una vasta gamma di colori. Ciò li rende particolarmente adatti per tutte quelle applicazioni di Lighting Automation in cui è richiesta maggiore flessibilità.

I sistemi di Lighting Automation di ultima generazione come quelli proposti da Duemmegi possono interfacciarsi con i driver DALI DT8, per soluzioni HCL allo stato dell’arte: essi trovano applicazione diretta non solo nella riproduzione del ciclo circadiano, ma grazie alle sorgenti RGB e RGBW anche:

Nella cromoterapia (es. nelle camere di degenza di ospedali e RSA e nelle sale parto per il well being del nascituro)

Nell’illuminazione commerciale per creare giochi di luce ed effetti scenografici

Nell’illuminazione di monumenti ed edifici storici

Nell’illuminazione scenografica e nella riproduzione di bandiere o di determinati colori su edifici (es. a supporto di cause umanitarie, nazionali e internazionali, con lo scopo di stimolare engagement e vicinanza).

Con i driver DALI DT8 per applicazioni HCL (Human Centric Lighting) ogni singolo corpo illuminante può essere efficacemente:

Dimmerato (la potenza luminosa può essere regolata)

Rimodulato nella temperatura di colore (bianco caldo/bianco freddo), poiché la stessa può essere scritta direttamente nel corpo illuminante

Programmato per ricreare in automatico il circolo circadiano

Colorato per generare effetti scenografici.

Tutte queste funzioni vengono gestite dal controller DALI-2 DLCP che è parte integrante del sistema DUELUX di Duemmegi certificato DALI-2, come tutti i prodotti della gamma DUELUX.

In un impianto di Lighting Automation, come quelli offerti da Duemmegi, il controller DALI-2 è un componente fondamentale che gestisce e coordina il funzionamento delle sorgenti luminose, dei sensori e di altri dispositivi del sistema.

Il controller svolge un ruolo essenziale nel fornire un controllo preciso e flessibile dell’illuminazione, adattandosi alle specifiche esigenze degli utenti e dell’ambiente e diventando così il punto centrale per la gestione intelligente e l’automazione dell’illuminazione.

In particolare si incarica di regolare:

Le sorgenti luminose artificiali

L’illuminazione naturale

La raccolta dei dati e la generazione di report

I driver DALI DT6 e DT8

I driver led DALI-2 per luci di emergenza.

Duemmegi, con oltre trent’anni di esperienza sul campo, ha realizzato impianti e sistemi di illuminazione nei seguenti settori:

Sale operatorie, reparti ospedalieri, RSA, laboratori

Edifici scolastici

Musei

Uffici

Auditorium

Centri Ricerca

Per allevamenti e serre

Architetturale

Scenica e scenografica.

Tutti i sistemi, progettati e realizzati con la massima cura, sono personalizzabili secondo le specifiche esigenze della committenza.

