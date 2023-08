DALI-2 per il controllo dell’illuminazione di emergenza

Tra le numerose modalità di applicazione dello standard internazionale DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface seconda edizione) risulta di particolare interesse la possibilità di controllare le lampade di emergenza autoalimentate, integrate nei sistemi di Lighting Automation: viene così agevolata l’attività di progettisti e installatori che devono occuparsi della realizzazione degli impianti di illuminazione di emergenza.

In questo particolare ambito vengono considerati gli apparecchi di illuminazione che si attivano automaticamente in caso di interruzione della corrente elettrica, fornendo una fonte di luce ausiliaria per garantire la sicurezza delle persone e per la rapida individuazione delle vie di fuga in caso di improvvisi blackout.

L’illuminazione di emergenza è peraltro obbligatoria nei luoghi di lavoro, negli ambienti ad alto rischio, nella ricettività turistica, nelle attività commerciali e in luoghi di intrattenimento aperti al pubblico, in tutti gli edifici scolastici e asili nido.

Illuminazione di emergenza: normativa di riferimento

A causa di eventi accidentali, come forti temporali, incendi, lavori in corso o in presenza di sovraccarichi della rete, la corrente può mancare in modo improvviso: in questi casi un impianto di illuminazione di emergenza garantisce la sicurezza di un edificio e consente ai suoi occupanti, anche in assenza della normale fonte di alimentazione, un esodo sicuro o il completamento di determinate attività che non possono essere sospese.

Il riferimento normativo, per quanto concerne l’illuminazione di emergenza nei luoghi di lavoro, è la norma europea UNI EN 1838, comprensiva delle sue applicazioni specifiche tra le quali l’illuminazione di sicurezza (antipanico, per le aree ad alto rischio e per l’esodo).

E’ fondamentale, per l’estrema importanza di questi impianti per la sicurezza di edifici e persone, che un sistema di illuminazione di emergenza sia efficiente in qualunque momento, nonché controllabile in modo centralizzato e da remoto, ed eventualmente anche a distanza, in maniera agevole e intuitiva: a questo scopo i sistemi di illuminazione DALI-2 offrono soluzioni specifiche, rivolte a progettisti e installatori, applicabili in particolare agli impianti di illuminazione di emergenza.

Perché scegliere un sistema di gestione dell’illuminazione DALI-2

L’impiego del protocollo internazionale DALI-2 (Digital Addressable Lighting Interface seconda edizione) consente ai dispositivi di illuminazione di comunicare tra loro e con i sistemi di controllo dell’illuminazione, permettendo una gestione più efficiente e flessibile di tutto l’impianto. Si rende quindi possibile il controllo intelligente con protocollo DALI-2 delle lampade LED e degli altri dispositivi di illuminazione, tra cui le lampade di emergenza autoalimentate dotate dei relativi driver.

Il protocollo DALI-2 rappresenta una evoluzione del precedente standard DALI, in quanto consente di ottenere:

Il controllo individuale e in tempo reale ogni singola lampada

La regolazione dell’intensità luminosa, del colore e della temperatura di colore

La creazione di scenari di illuminazione personalizzati

La riduzione dei costi di installazione, manutenzione e gestione

Un maggiore risparmio energetico

Una migliore sicurezza e affidabilità, grazie alla crittografia avanzata delle comunicazioni.

Lo standard internazionale DALI-2 dà la possibilità di implementare anche il controllo delle lampade di emergenza autoalimentate in sistemi di Lighting e Building Automation, con una gestione più efficiente, flessibile e sicura dell’intero sistema, completamente controllabile da remoto.

Sistema BUS DUELUX di Duemmegi certificato DALI-2: sicurezza e edificio all’avanguardia con un clic

Il Sistema BUS DUELUX di Duemmegi certificato DALI-2 permette di implementare l’illuminazione di emergenza in qualsiasi edificio (scuole, ospedali, industria, logistiche, ecc.) controllando localmente o da remoto tutto l’impianto, in modo rapido e intuitivo.

Le lampade di emergenza degli edifici possono essere autoalimentate, requisito necessario affinché possano entrare in funzione in assenza di corrente elettrica e sono posizionate in punti strategici come corridoi, scale, uscite di emergenza e altre aree critiche dell’edificio, garantendo così la sicurezza delle persone che lo occupano. I principali parametri di interesse, come lo stato delle batterie, i test di durata e i test di funzionamento, possono essere controllati direttamente dal Controller DALI-2 di Duemmegi.

Alcuni parametri specifici nell’impianto di illuminazione di emergenza (emergency level, rest stop identification, ecc.) possono essere impostati dal controller DALI-2 (modulo DLCP) tramite supervisore BMS rendendo possibile al sistema di innescare procedure dedicate, come il test di funzionamento e il test di durata delle batterie che rendono autonome le lampade.

Tutta l’illuminazione di emergenza sempre sotto controllo con il sistema DALI-2 DUELUX di Duemmegi:

I progettisti e gli installatori, grazie al sistema DALI-2 DUELUX di Duemmegi, possono implementare un sistema di illuminazione di emergenza realizzato con corpi illuminanti rispondenti allo standard DALI-2 ed in particolare utilizzando lampade di emergenza autoalimentate delle 4 seguenti tipologie (rispondenti alla Norma IEC 62386-202 “Self-contained emergency lighting – Device Type 1”):

Type A: Switched maintained dimmable control gear : si comporta a tutti gli effetti come un control gear dimmerabile, oltre alle funzioni di emergenza.

: si comporta a tutti gli effetti come un control gear dimmerabile, oltre alle funzioni di emergenza. Type B: Switched maintained non dimmable control gear : si comporta come un control gear standard ma solo con comando ON-OFF, oltre alle funzioni di emergenza.

: si comporta come un control gear standard ma solo con comando ON-OFF, oltre alle funzioni di emergenza. Type C: Maintained control gear : sempre accesa sia in presenza che in assenza di rete; non accetta comandi di impostazione livello di luce né di relativa configurazione.

: sempre accesa sia in presenza che in assenza di rete; non accetta comandi di impostazione livello di luce né di relativa configurazione. Type D: Non maintained control gear: si accende quando manca rete, spenta in presenza di rete; non accetta comandi di impostazione livello di luce né di relativa configurazione.

Illuminazione di emergenza DUELUX DALI-2: il meglio per la sicurezza, subito

Tutti i luoghi di lavoro, gli ambienti ad alto rischio, la ricettività turistica, le attività commerciali, i luoghi di intrattenimento aperti al pubblico e tutti gli edifici scolastici e gli asili nido hanno l’obbligo di dotarsi di un impianto di illuminazione di emergenza.

Lo standard internazionale DALI-2 proprio del sistema DUELUX di Duemmegi, consente di controllare le lampade di emergenza autoalimentate nei di sistemi di Lighting Automation anche di terze parti, rendendo più facile per progettisti ed installatori operare nell’ambito dell’illuminazione di emergenza nei settori precedentemente ricordati.

Il sistema DUELUX è stato impiegato con successo in impianti preesistenti, come nel caso degli uffici della sede di Milano del gruppo Telepass, dove sono stati utilizzati i controller DLCP di Duemmegi, certificati DALI-2 come tutti i prodotti della gamma DUELUX, per il controllo di tutte le lampade di emergenza autoalimentate.

Per maggiori informazioni:

https://lighting.duemmegi.it/