BM21, il Conference Speakerphone di MAXHUB ottiene la certificazione Zoom

MAXHUB, leader di mercato nella creazione di soluzioni innovative di collaboration, ha recentemente annunciato una nuova espansione del suo portafoglio prodotti per la Unified Communication. Lo straordinario speakersphone all-in-one UC BM21 Bluetooth è ora ufficialmente certificato da Zoom, leader del mercato nelle soluzioni per le riunioni su Cloud

Il conseguimento della certificazione Zoom identifica il dispositivo MAXHUB UC BM21 come una soluzione di alta qualità per la comunicazione plug-and-play, in grado di soddisfare – e superare – i requisiti di Zoom. Progettato per gli ambienti di lavoro moderni, il dispositivo vivavoce della serie BM21 può essere installato in ufficio o messo a disposizione del personale impegnato in modelli di lavoro da remoto o ibrido, e combina semplicità d’uso ineccepibile, qualità audio cristallina e affidabilità.

Come dispositivo certificato Zoom, gli acquirenti possono essere certi che lo speakerphone per teleconferenze MAXHUB UC BM21 funziona senza soluzione di continuità e in modo intuitivo integrandosi con gli ambienti di Zoom Meetings e Zoom Rooms.

La certificazione Zoom

Il conseguimento della certificazione Zoom è un’altra pietra miliare nel percorso di MAXHUB sulla strada della collaborazione con i principali partner di settore. Questo risultato dimostra l’impegno dell’azienda nel creare dispositivi user-friendly per l’era lavorativa contemporanea, dotate di qualità e caratteristiche di livello enterprise.

Keith Kang, Product Manager di MAXHUB UC ha commentato il prestigioso risultato: “La certificazione Zoom conferma agli utenti che MAXHUB è in grado di fornire l’alta qualità richiesta nei Meeting via Zoom, oggi fondamentali nel lavoro. Il design intuitivo e plug-and-play, combinato con una qualità audio allo stato dell’arte, rende l’UC BM21 uno strumento adatto alle massime prestazioni, ma con una complessità di configurazione minima. Con Zoom e MAXHUB, ogni partecipante alla riunione può ottenere il massimo dalle sue sessioni di lavoro”.

Lo speakerphone MAXHUB UC BM21

Il dispositivo vivavoce UC BM21 è uno strumento completo per la collaborazione e la comunicazione, in grado di soddisfare gli elevati standard di Zoom per prestazioni ineccepibili di comunicazione. Il dispositivo è dotato capacità di ricezione omnidirezionale della voce a 360 gradi, ricarica wireless, otto ore di riproduzione ininterrotte, e offre una qualità audio chiara in qualsiasi ambiente. Inoltre, con soli 1,5 pollici di altezza e meno di 5 pollici di diametro, il BM21 può integrarsi perfettamente in qualsiasi luogo della sala riunioni.

Gli altoparlanti dinamici sono dotati di un DSP potenziato, capace di gestire in maniera intelligente riduzione del rumore e cancellazione dell’eco, assicurando che gli utenti sperimentino suoni naturali e chiari da qualsiasi posizione nella sala riunioni; il microfono a sei elementi PZM boundary guida in modo intelligente l’acquisizione omnidirezionale della voce. Si tratta della soluzione microfono/altoparlante ideale per la il tavolo da conferenza in sale riunioni di piccole e medie dimensioni.

Il responsabile del programma di certificazione Zoom, JC Leffler, ha dichiarato: “Siamo molto lieti della cooperazione ufficiale tra MAXHUB e Zoom. Abbiamo già osservato le potenzialità di MAXHUB con il prodotto UC BM21 e saremo lieti di collaborare ancora in futuro”.

Un passo significativo per la tecnologia MAXHUB

MAXHUB, marchio di proprietà del gruppo CVTE e fornitore di fama mondiale di soluzioni di visualizzazione intelligenti e prodotti di collaborazione avanzati, precisa che questa certificazione sarà solo la prima di molte altre, che andranno a incrementare il portafoglio di prodotti UCC. Fin dal suo lancio, MAXHUB si è concentrata sullo sviluppo di tecnologie interattive all’avanguardia e di soluzioni intelligenti ottimizzate per i moderni ambienti di lavoro, nel campo della formazione e della sanità.

Il raggiungimento della certificazione Zoom rappresenta un significativo avanzamento per il team MAXHUB nel fornire prodotti con qualità impeccabile. Come nota Darren Lin, direttore generale di MAXHUB: “Il programma di certificazione hardware di Zoom ci consente di dimostrare ai clienti la nostra capacità di offrire le esperienze di collaborazione audio e video di alta qualità di cui i team hanno bisogno. Nel futuro MAXHUB continuerà a costruire soluzioni sempre migliori per i clienti di Zoom”.

Lo speakerphone MAXHUB UC BM21 è distribuito in Italia da Prase Media Technologies.

Per ulteriori informazioni

www.maxhub.com/en/ zoom/