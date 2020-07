TATTO: funzioni e unicità si sfiorano con un dito

Dovit presenta le nuove funzioni di TATTO, la pulsantiera touch sottile ed elegante, che riunisce in unico oggetto minimale, diversi comandi della casa con semplicità… come mai prima d’ora!

Arriva oggi la nuova generazione “Tatto”. Un’innovativa placca in vetro con pulsanti touch e interfaccia ad icone personalizzabili per il controllo delle funzioni presenti all’interno di una casa o di qualsiasi edificio, dalle più semplici, come la gestione dell’illuminazione, alle più complesse, come la gestione di temperatura, umidità e scenari. Tatto ti offre la massima flessibilità e personalizzazione sia estetica che funzionale, garantendo un’esperienza d’uso unica e immediata.

Un solo oggetto, minimale da incasso a parete, per tantissime funzioni.

In unico prodotto, dalle ridotte dimensioni, è possibile concentrare fino a 12 comandi (controllo luci, motorizzazioni o scenari in genere), il controllo della temperatura e dell’umidità di ogni ambiente.

Grazie a Tatto, gli ambienti della casa acquistano eleganza e le pareti tornano ad essere pulite dai soliti antiestetici termostati o bottoniere in plastica.

Personalizza le tue icone e le tue funzioni

Le icone di Tatto sono personalizzabili e facilmente sostituibili. È possibile scegliere il simbolo che si preferisce ed associarlo ad una o più funzioni, permettendo così una facile individuazione di ogni singolo comando.

Con Tatto si può scegliere di tenere tutte le icone accese, solo alcune o spegnerle del tutto, programmandone le funzioni in base alle proprie esigenze. Un’icona accesa può segnalare degli eventi specifici, come l’allarme inserito, le tapparelle alzate o le luci accese.

Modalità “ghost” e Tatto scompare

Tatto può essere impostata con icone sempre visibili o nella modalità “ghost”, che rende completamente invisibili tutte le icone e le grafiche. In questo modo, Tatto scompare nella parete, consentendo così di ottenere una perfetta integrazione architettonica con la muratura della casa. Grazie alla presenza di un sensore di prossimità, le icone ricompaiono immediatamente quando sfiorate.

Luce di cortesia

Tatto può svolgere anche la funzione di luce di cortesia, illuminandosi nel contorno. Questa funzione è utilissima in quanto ti permette di illuminare le zone della casa da percorrere durante la notte o quando tutte le luci sono spente. Inoltre, può essere programmata a orario e associata ad altri comandi.

Materiale e design personalizzabili

Tatto, dal design pulito e in linea con l’architettura contemporanea, viene proposta nei colori standard bianco o nero, con retroilluminazione led bianca. Su richiesta, è possibile avere tutte le tonalità di colore del vetro e personalizzare la placca con grafiche o loghi, consentendone così l’uso anche in ambiti applicativi come hotel, negozi e showroom.

Tatto è realizzata in vetro temperato, materiale resistente e facile da pulire. È possibile impostare la funzione “blocco”, che permette di pulire la placca senza rischi.

SPECIFICHE TECNICHE

Comunicazione via bus di tutte le funzioni

Comando indipendente di ogni led, luce di cortesia e beep buzzer

Placca impostabile con 1,2, 3, 4 o 6 pulsanti totalmente configurabili

Sonda di umidità e temperatura integrata per il controllo di riscaldamento e raffrescamento

Ogni pulsante può eseguire due comandi o scenari differenti (pressione rapida e prolungata)

Ideale per comando luci, motorizzazioni, scenari, segnalazioni di stato e luce di cortesia

Icone e grafiche personalizzabili e intercambiabili

Retroilluminazione dei comandi configurabile bianca e blu

Segnalazione acustica per conferma pressione pulsante (disattivabile)

Modalità “ghost” che rende invisibili tutte le icone e le grafiche

Sensore di prossimità per l’accensione automatica anche in modalità “ghost”

Funzione “blocco” per la pulizia e funzioni “party mode” e “baby mode”

Sensori touch capacitivi

Versione per Installazione in scatole standard:

– 503 (rettangolare con installazione sia orizzontale che verticale: dimensione vetro 120×80 mm)

– 502 o D60 (quadrata, dimensione 80×80 mm)

Per maggiori informazioni:

www.dovit.com/i

Romy Ambroso

romy.ambroso@dovit.com – tel. 045 2077725