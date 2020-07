Nasce la gamma antibatterica AVE Domus 100

Completa di placche, prese, interruttori tradizionali e a sfioramento è ideale per ospedali, ambulatori, RSA e scuole. La gamma elimina fino al 90% dei batteri presenti sulle superfici di “contatto” dell’impianto elettrico.

La gamma antibatterica AVE Domus 100 si presenta come una risposta efficace in tutti quei luoghi ove si abbia la necessità di limitare al massimo la proliferazione di microrganismi patogeni. Una soluzione particolarmente indicata per qualsiasi ambiente dove debba essere garantita l’igiene assoluta poiché sono molteplici le componenti dell’impianto elettrico “esposte” ad uso promiscuo.

Elimina fino al 90% dei batteri: grazie ad uno speciale additivo agli ioni di argento inserito nella mescola plastica che caratterizza gli elementi della gamma è possibile eliminare fino al 90% la quantità dei batteri presenti sulle superfici di “contatto” dell’impianto elettrico.

Sia gli installatori che i progettisti hanno a loro disposizione una gamma antibatterica completa, dalle placche bianche Tecnopolimero 44 a tutti gli elementi necessari alla realizzazione di impianti per strutture di degenza, assistenziali e affini. La serie civile Domus 100 accoglie i frutti con trattamento antibatterico, tra i quali varie tipologie di tasti intercambiabili, prese con standard italiano e tedesco (disponibili anche in versione rossa), prese trasmissione dati e telefonica, prese tv e satellitari, dimmer, commutatori per tapparelle, ecc.

Fondamentale la presenza di interruttori a sfioramento antibatterici: una novità sempre più richiesta dal mercato che consente di evitare il contatto con la superficie plastica, limitando ulteriormente la possibilità di contaminazione.

La gamma antibatterica AVE Domus 100 è una proposta completa che soddisfa tutte le esigenze di chi progetta e realizza impianti speciali, ove queste dotazioni risultano indispensabili. Il tutto avvalorato dal design del Sistema 44 e dalla flessibilità tipica del suo supporto universale.

