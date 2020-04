Novità Lithoss ARPI e DIMMER 2020

Lithoss presenta le nuove finiture per le prese ARPI da pavimento IP66:

Inox Spazzolato con trattamento Fusain

Inox Spazzolato con trattamento Nero

Inox Spazzolato con trattamento Bronzo

Inox Spazzolato Beach con trattamento per ambienti marini

Queste nuove finiture si vanno ad aggiungere, ai modelli precedenti già presenti a Catalogo:

Ottone Spazzolato

Ottone Lucido

Inox Spazzolato

Inox Lucido

E’ inoltre disponibile per ARPI, il nuovo accessorio Aqua Seal.

Questa novità offre una possibilità di impiego maggiore delle prese a pavimento, attraverso un passacavo decorativo ricavato dal pieno.

Grazie ad ARPI Aqua Seal, è possibile mantenere la protezione della presa a pavimento, lasciando collegata in sicurezza la spina dell’utilizzatore.

Le finiture disponibili sono:

– inox spazzolato

– ottone spazzolato

Vi invitiamo a scaricare la nuova Brochure ARPI 2020 al seguente link.

Per concludere vi presentiamo la nuova serie di Dimmer in versione KNX e Universale, adatti sia per la soluzione Domotica, che per impianti tradizionali.

Per maggiori informazioni sui nuovi prodotti Dimmer, potete visitare la seguente pagina.

Per maggiori informazioni:

Scarica la brochure Arpi 2020 (PDF)

Sezione dedicata ai dimmer Lithoss