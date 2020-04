Kblue Academy: webinar formativi su domotica e integrazione

L’emergenza coronavirus sta rivoluzionando le nostre vite. In Kblue ci siamo attivati da subito con lo smart working per mantenere inalterata la nostra operatività, ma ci siamo organizzati per dare anche a voi professionisti gli strumenti per confermare ai massimi livelli il valore del vostro lavoro.

Webinar formativi: Cosa sono?

Sono lezioni online di 30′ tenute dal nostro docente dei corsi di domotica Kblue, Diego Pegoraro. Durante ogni diretta avrete la possibilità di fare delle domande via chat alle quali verrà data risposta alla fine della lezione.

I webinar sono gratuiti ma a numero chiuso.

Quali sono gli argomenti? Abbiamo preparato un programma vasto ed articolato. Ecco alcuni dei temi trattati:

Conosci Kblue? Scopri i segreti di un sistema domotico professionale.

L’integrazione di una pompa di calore in pochi passi: perché scegliere Kblue.

Impianti di riscaldamento e raffrescamento: la soluzione integrata di Kblue.

Il web server Kblue: integrazione di telecamere e tecnologie IP senza limiti.

Controllo carichi e risparmio energetico: i consumi sono sempre sotto controllo.

Il termostato WiFi che gestisce anche luci e automazioni: scopri Klever.

Amazon Alexa e Google Home: come personalizzare il tuo impianto Klever con gli assistenti vocali.

Le nuove date dei webinar Kblue

Il lancio del programma di webinar formativi ha riscosso fino ad ora un successo straordinario con centinaia di iscrizioni: siamo felicissimi che in tanti abbiate deciso di investire alcune ore del vostro tempo nella formazione con Kblue.

Ecco il calendario delle prossime lezioni:

Ecobonus domotica : applicazione delle agevolazioni del 65% con il sistema domotico Kblue (28 aprile) .

: applicazione delle agevolazioni del 65% con il sistema domotico Kblue . La funzione Energy Kontrol per ottimizzare e visualizzare i dati del tuo impianto fotovoltaico (30 aprile) .

per ottimizzare e visualizzare i dati del tuo impianto fotovoltaico . Gestire hotel e B&Bcon i nuovi lettori accessi di Kblue (8 maggio).

Recupera i webinar che non hai potuto seguire

Da oggi sul nostro sito trovate una nuova sezione dedicata ai webinar Kblue Academy.

Non siete riusciti a partecipare o volete riascoltare con attenzione un webinar? Nessun problema! In quest’area, dedicata ai professionisti, troverete tutte le registrazioni dei webinar, le slide utilizzate da Diego Pegoraro e, a breve, tutte le domande che sono state fatte durante gli incontri con le risposte del nostro docente.

Per ulteriori informazioni

www.kblue.it

info@kblue.it