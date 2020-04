Fantini Cosmi presenta i cronotermostati WiFi a comando vocale

I cronotermostati WiFi di Fantini Cosmi garantiscono una gestione semplificata del comfort grazie al supporto dei comandi vocali tramite l’App Intelliclima+, Google HomeTM e Amazon Alexa

Milano, 15 aprile 2020 – I risultati della nona edizione dell’Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano confermano la continua crescita del mercato Smart Home in Italia, che vale 530 milioni di euro, in crescita del +40% rispetto al 2018. I dispositivi per il riscaldamento e la climatizzazione hanno visto nel 2019 una crescita importante (+44% rispetto al 2018) favorita dalla progressiva integrazione con gli assistenti vocali.

Il 2019 è stato infatti l’anno del consolidamento delle vendite di smart speaker che hanno trainato la vendita di altri dispositivi IoT per la casa. Gli assistenti vocali stanno entrando sempre più nelle nostre case e in oggetti di terze parti, e si moltiplicano le possibili applicazioni legate all’utilizzo della voce.

Anche Fantini Cosmi in questi ultimi anni ha seguito l’evolversi di questo scenario e a oggi l’intera gamma di cronotemostati WiFi dell’azienda (composta dai modelli CH180WiFi, CH180RFWiFi, CH193WiFi e CH193BwiFi) può essere gestita con i comandi vocali.

Una volta configurati i cronotermostati WiFi e scaricata l’App di Fantini Cosmi, Intelliclima+ – disponibile sia per Android che iOS, e aggiornata recentemente con nuove funzioni vocali – è possibile gestire l’impianto di riscaldamento/raffrescamento con la voce direttamente dall’App Intelliclima+ (usando il microfono dell’App) oppure tramite gli smart speaker Google Home™ o Amazon Alexa, ora supportati entrambi dall’App di Fantini Cosmi.

L’App Intelliclima+ rimane invece l’unica scelta possibile per la gestione del cronotermostato WiFi in remoto.

Perché usare i comandi vocali?

Semplicemente perché è facile e veloce. Grazie all’interfaccia vocale è possibile gestire temperatura, scegliere la modalità di funzionamento del cronotermostato, spegnere il dispositivo e altro ancora pronunciando semplici frasi di comando senza dover agire sull’apparecchio.

Non solo. Con i comandi vocali è possibile intervenire velocemente e regolare la temperatura in ogni momento, anche comodamente seduti sul divano, e ottenere così il comfort ottimale con un risparmio sui costi di riscaldamento e raffrescamento.

Anche chi ha già acquistato in precedenza un cronotermostato WiFi Fantini Cosmi (tra i modelli CH180WiFi, CH180RFWiFi, CH193WiFi e CH193BwiFi) e ha scaricato l’App Intelliclima+ potrà usare la funzione di comando vocale senza ulteriori costi, semplicemente aggiornando l’App Intelliclima+ (su App Store o Google Play apparirà l’avviso dell’aggiornamento disponibile).

Un assortimento sempre più smart

“Questa innovazione ribadisce la nostra intenzione e il nostro percorso di Ricerca e Sviluppo verso una casa sempre più smart” spiega Franco Brambilla, CEO di Fantini Cosmi. “Per questo, pur senza vincolarci ad una tecnologia (oltre Alexa, i nostri termostati sono compatibili con Google HomeTM e persino comandabili vocalmente, direttamente dalla nostra app Intelliclima+ senza la necessità di alcuna intermediazione), vogliamo ribadire la nostra apertura alle tecnologie del futuro. Le interfacce vocali infatti cambieranno sempre di più il concetto stesso di interazione tra l’uomo e l’accesso ai servizi, nella prospettiva di una sempre maggiore comodità e rapidità: e noi vogliamo essere protagonisti di questa evoluzione.”

