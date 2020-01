Maxell con Adeo Group: cinque tappe di successo

Grande entusiasmo per la riuscita del roadshow organizzato da Adeo Group e dedicato alla gamma di proiettori Maxell Laser LCD. Cinque tappe – l’ultima il 27 novembre 2019 a Palermo – che hanno consentito ai numerosi ospiti di vedere in funzione i prodotti di punta del brand giapponese dedicato alla proiezione.

Qualsiasi viaggio, per quanto lungo e impegnativo, se fatto con la giusta compagnia lascia entusiasmo e una grande voglia di ripartire subito dopo aver fatto ritorno. Supponiamo sia così anche per Lorenzo Seneci, neo responsabile Italia per i prodotti Maxell presso Adeo Group; per Lorenzo infatti il roadshow realizzato dal distributore trentino in collaborazione con Maxell “è stato solo l’inizio per Adeo: per il 2020 sono previste in casa Maxell altre novità. Posso solo anticipare che i clienti che hanno dato da subito fiducia al marchio avranno di che stupirsi“.

Il tour recentemente concluso ha toccato le principali città italiane partendo il 16 ottobre da Roma, per proseguire il 5 novembre a Bologna, il 7 novembre a Padova, il 20 novembre a Milano, per terminare il 27 novembre a Palermo, presso il rivenditore Davidoff.

Le aspettative di Adeo Group, distributore dallo scorso giugno, e di Maxell sono state ampiamente soddisfatte. Merito dei numerosi partner e clienti intervenuti, richiamati dall’ampia offerta di proiettori laser LCD esposta durante le tappe di questo tour; a spiccare tra i prodotti in esposizione sono stati sicuramente i nuovi proiettori della Serie 8000: i modelli MP- WU8801 e MP-WU8701 con risoluzione WUXGA, un rapporto di contrasto di 2.500.000:1 e una luminosità rispettivamente di 8.000 e 7.000 ANSI lumen. Per l’occasione abbiamo visto in funzione anche il software Projection Blending Tool 3, che ha dato prova di poter realizzare proiezioni in blending, warping e stacking con assoluta facilità e una qualità elevata in qualsiasi situazione di luminosità. Presenti inoltre i modelli della Serie 5000, MP- WU5503 e MP-WU5603, con risoluzione WUXGA e luminosità pari rispettivamente a 5.000 e 6.000 lumen.

Durante il tour non sono mancati ospiti a sorpesa; durante la tappa di Milano abbiamo visto in funzione il Lecture Capture Station MA-XL1, una soluzione all-in-one dedicata al mercato educational che incorpora funzioni di registrazione, streaming e riproduzione video e contenuti, oltre alla possibilità di realizzare lezioni interattive da remoto.

Un bel viaggio ricco di emozioni dunque, con molti incontri e tanta voglia di ripartire: ma prima di scoprire i programmi di Maxell e Adeo per il 2020, tappa obbligata sarà l’ultima edizione olandese di ISE; questa sarà l’unica occasione per poter vedere nuovamente in funzione le soluzioni esposte durante questo tour oltre, naturalmente, alle numerose novità di cui sarà dato annuncio nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni:

www.adeogroup.it

www.maxelldisplay.com