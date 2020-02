La domotica AVE introduce un innovativo attuatore dimmer universale per la smart home

Compatibile con la maggior parte delle lampade in commercio, il dimmer AVEbus offre una regolazione ottimale del corpo illuminante, oltre a svariate modalità di utilizzo e funzionamento per la massima flessibilità, anche in ottica smart.

La gamma domotica AVE DOMINA smart si espande introducendo un innovativo attuatore dimmer universale AVEbus ad 1 canale (cod. 53AB-DIM); un dispositivo da 2 moduli che permette al sistema DOMINA smart di regolare la maggior parte dei corpi illuminanti, quali lampade a LED, lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti compatte CFL, trasformatori elettronici e alimentatori elettronici per LED.

Questo dimmer domotico fa della flessibilità il suo punto di forza, espandendo le possibilità impiantistiche in chiave smart. Oltre ai comandi dedicati, il sistema DOMINA plus consente infatti la gestione delle luci da Touch Screen, smartphone, pc e attraverso gli Assistenti vocali più diffusi. Il nuovo dimmer introduce nuove possibilità, cosicché oggi anche la gestione dell’intensità luminosa entri nel mondo smart di AVE.

È possibile creare “Comandi Punto Punto”, “Comandi di Famiglia”, “Comandi Generali” e “Comando di Gruppo” (configurabili mediante l’apposito parametro che li associa all’indirizzo AVEbus scelto). Il dispositivo 53AB-DIM funziona sia in modalità “Taglio fase” LE (Leading Edge), sia “Taglio fase” TE (Trailing edge). Tramite opportune configurazioni, svolge la funzione di MASTER o SLAVE al fine di poter gestire più linee luce contemporaneamente (utilizzando un massimo di 7 dispositivi 53AB-DIM come SLAVE).

L’utilizzo risulta estremamente intuitivo. Dopo aver collegato il dimmer al BUS e al carico, è possibile regolare l’intensità della luce da qualsiasi punto di comando AVEbus adeguatamente configurato. Parallelamente premendo brevemente sul tasto di comando locale si può accendere o spegnere il carico, mentre con una pressione prolungata si può regolare l’intensità luminosa. Il dimmer consente la regolazione del carico con 255 diversi livelli di intensità luminosa e si possono impostare il tempo di accensione e il livello minimo della potenza da regolare al fine di ottimizzarne la resa.

Questo attuatore dimmer universale AVEbus inoltre incorpora varie funzioni, che ampliano ulteriormente la flessibilità d’impiego, con:

Memoria di stato : allo spegnimento del carico, il livello di intensità luminosa precedente viene memorizzato affinché la riaccensione successiva venga impostata al medesimo livello;

: allo spegnimento del carico, il livello di intensità luminosa precedente viene memorizzato affinché la riaccensione successiva venga impostata al medesimo livello; Accensione soft o flash : accensione e spegnimento avvengono in modo graduale (soft start e soft end) così da contribuire all’aumento della vita della lampada . Per particolari tipologie di lampade è inoltre possibile svolgere anche la funzione flash;

: accensione e spegnimento avvengono in modo graduale (soft start e soft end) così da . Per particolari tipologie di lampade è inoltre possibile svolgere anche la funzione flash; Regolazione del minimo : tramite questa particolare tecnologia si garantisce la regolazione dell’intensità luminosa minima per il corretto funzionamento della lampada;

: tramite questa particolare tecnologia si garantisce la regolazione dell’intensità luminosa minima per il corretto funzionamento della lampada; Funzione “luce scala” con “preavviso di spegnimento” grazie al quale le lampade non si spegneranno di colpo ma andranno a ridurre lentamente l’intensità, “temporizzatore” e “forzatura” per la pulizia delle scale

La dotazione tecnica di questo dispositivo lo rende inoltre eccezionalmente sicuro. Nel retro del dispositivo è presente la protezione da corto-circuito, costruita da un fusibile sostituibile ritardato ad alto potere di interruzione (1,6A / 250Vca – T1,6AH – Ø 5x 20 mm).

L’attuatore dimmer universale 53AB-DIM amplia l’offerta domotica AVE per il controllo dell’illuminazione, avvalorando il sistema DOMINA smart con un dispositivo multi-compatibile ed estremamente flessibile per la gestione dell’intensità luminosa all’interno della smart home.

