AVE DOMINA Smart: domotica, sicurezza e comunicazione ora in un’unica piattaforma integrata IoT ready

Più integrazione tra i sistemi, più strumenti di supervisione, più interattività per creare una smart home all’avanguardia adatta ad ogni necessità tecnologica. È con questi presupposti che nasce DOMINA Smart, la nuova piattaforma integrata e IoT ready che concentra tutti i sistemi tecnologici AVE. Domotica, sicurezza e comunicazione dialogano tra loro ampliando sia le possibilità impiantistiche sia, di conseguenza, le opportunità degli installatori che ora possono andare incontro ad ogni richiesta degli utenti finali facendo affidamento su un unico grande sistema integrato, veloce da installare, semplice da gestire e da proporre; un sistema completo per creare una smart home di ultima generazione con:

Controlli remoti. DOMINA Smart è stata pensata per essere flessibile, ma anche user friendly. Grazie all’app AVE Cloud è facilissimo gestire ogni automazione integrata nel sistema domotico, anche quando si è fuori casa. E in più: si può controllare anche l’antifurto. Tutto da un’unica app, già disponibile per dispositivi iOS e Android. AVE Cloud offre inoltre all’utente la possibilità di creare scenari via smartphone e personalizzarli in base a dove si trova (sfruttando la geo-localizzazione del dispositivo).

Comandi vocali. DOMINA Smart è compatibile con gli Assistenti vocali più diffusi e permette di gestire con comandi vocali tutte le funzioni domotiche (come ad es. luci, temperatura, tapparelle, diffusione sonora, ventilazione, irrigazione, …), scenari, routine e l’intero ecosistema IoT che potenzialmente si può creare all’interno dell’abitazione.

DOMINA Smart è la soluzione ideale per proteggere la casa al meglio. Nel caso di perdite d’acqua (o fughe di gas), il sistema invia una notifica sui touch screen e via app, e mette in sicurezza il locale, interrompendo la fornitura d’acqua e di energia elettrica (o bloccando l’afflusso di gas). Anche nel caso venga rilevato del fumo, il sistema AVE si attiva subito per notificare l’allarme sui supervisori, via smartphone e – se richiesto – alle autorità.

Recentemente ampliata attraverso il lancio di nuove centrali smart IoT, la gamma DOMINA Smart Antintrusione si integra con la domotica per aumentare la sicurezza: in caso venga rilevato un tentativo di furto, gli allarmi vengono notificati su touch screen e smartphone, così da avere sempre tutto sotto controllo ed attuare le misure necessarie a difesa dell’abitazione. Inoltre, vi è la possibilità di simulare la presenza di persone in casa, così da dissuadere i malintenzionati quando ci si allontana. Anche il nuovo telecomando per le centrali di allarme risulta innovativo e impreziosito da funzionalità smart personalizzabili (fino a 6), con la possibilità, in presenza di un supervisore domotico nell’impianto, di richiamare scenari domotici (configurabili anche mediante programmatore orario giornaliero).

Un’altra grande novità associata a DOMINA Smart è la gamma dedicata alla videocitofonia che introduce innovative postazioni esterne ed interne, in grado di dialogare con la domotica AVE così da espandere le possibilità di comunicazione con l’esterno. Ad esempio: nel caso l’utente sia fuori casa, il sistema può intervenire per inoltrare le chiamate del videocitofono via app, consentendo di rispondere in diretta a chi ha suonato.

