Vimar presenta QUID: l’evoluzione dell’impianto tradizionale

Dall’esperienza Vimar arrivano nuove soluzioni con “quel quid in più” dedicate al controllo di luci e tapparelle negli impianti tradizionali. Una gamma di dispositivi dall’installazione semplice e intuitiva che segnano un’evoluzione degli impianti filari e offrono numerosi vantaggi. Nel segno della massima funzionalità e affidabilità.

QUID per controllo luci

Questo relè magnetico (innovativo anche nella maggiore silenziosità rispetto agli standard di mercato) è dotato di una tecnologia brevettata da Vimar e certificata dall’Università di Torino, che lavora sfruttando semplici componenti elettrici e magnetici.

Quid per il controllo delle luci unisce così l’elevata silenziosità dei tradizionali dispositivi elettronici all’affidabilità di quelli elettromeccanici, introducendo nuove funzioni evolute, come la possibilità di centralizzare lo spegnimento delle luci tramite un unico comando, cablando tra loro i vari relè con un solo filo.

Una soluzione ideale per diversi ambiti applicativi: associato al testaletto in una catena d’albergo, o posizionato all’ingresso di casa o di un esercizio commerciale. Oltre a non essere alimentato, un vantaggio che si traduce in risparmio energetico e rispetto per l’ambiente, un’apposita spia luminosa segnala la presenza di eventuali luci rimaste accese. Questo nuovo relè è efficiente ma anche sicuro: se inavvertitamente il pulsante rimane azionato, non si surriscalda.

QUID per controllo tapparelle.

Innovativo e affidabile, il commutatore Quid per il controllo delle tapparelle supporta funzionalità evolute anche su impianti filari.

Questo dispositivo infatti offre la possibilità di automatizzare le tende o le tapparelle abilitandone il controllo a gruppi; effettua lo stacco del carico a fine corsa; memorizza la posizione preferita dall’utente, in modo da poterla richiamare con un semplice gesto. Ma è anche in grado di dialogare con eventuali anemometri, regolando automaticamente l’apertura e la chiusura di tende e tapparelle in base alle condizioni metereologiche.

Controllo centralizzato, affidabilità, sicurezza: i nuovi dispositivi Quid rappresentano soluzioni performanti ideate all’insegna della funzionalità e del comfort.

Per maggiori informazioni:

www.vimar.com