PIKO by DOMOTICA LABS: una nuova dimensione della supervisione domotica

Dalla pluriennale esperienza di soluzioni di supervisione per edifici connessi di Domotica Labs, è nato PIKO, il mini server per piccoli impianti domotici, veloce da configurare e bello da usare.

Come il nome vuole lasciare intendere, PIKO si rivolge al mercato entry-level della domotica professionale, dove il parametro costi è molto importante, anche in termini di manodopera per la programmazione.

PIKO offre una grafica moderna e pulita, dotata di strumenti grafici innovativi, che permettono di interagire con funzionalità anche complesse dell’impianto, in modo intuitivo e semplice. Ed è velocissimo da configurare!

Attraverso le app dedicate, l’utente può personalizzare, in totale autonomia, le pianificazioni a calendario di qualunque elemento, e definire sequenze di comando per i diversi scenari, da richiamare con un semplice tocco, oppure direttamente richiedendoli agli assistenti vocali Alexa e Google Assistant, con cui PIKO è integrato.

Grazie al potente energy manager integrato, PIKO offre una visuale completa sul fabbisogno energetico di casa, potendo fare il bilancio di quanto si è stati efficienti, al confronto con i periodi precedenti.

PIKO monitora in automatico l’autoconsumo in caso di impianto fotovoltaico, ed offre una logica integrata di controllo delle utenze elettriche, in base al consumo complessivo ed alla disponibilità di energia dal sole, garantendo che il contatore non scatti mai.

PIKO controlla nativamente un impianto KNX, e può gestire un impianto di domotica MyHOME di Bticino; occupando solo due moduli DIN nel quadro elettrico, è facilmente installabile anche in un impianto già esistente.

Scopri quanto è potente e versatile questo piccolo server, visitando la sezione del nostro sito ad esso dedicata: www.domoticalabs. com/piko