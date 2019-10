AVE a SIA Hospitality Design, protagonista della mostra 24h Spa-Lounge

Dal 9 all’11 ottobre 2019, presso l’Expo Centre di Rimini Fiera, l’innovazione AVE per il mondo dell’ospitalità andrà in scena all’interno dell’avanguardistica mostra firmata da Simone Micheli per SIA Hospitality Design.

Tecnologia, design e innovazione. Sono questi i principi cardine con cui AVE si presenta a SIA Hospitality Design, unica fiera in Italia dedicata esclusivamente all’hospitality che, dal 9 all’11 ottobre 2019, si svolgerà nel Quartiere Fieristico di Rimini. Ad accogliere l’evoluta proposta AVE dedicata alla gestione alberghiera avanzata, da sempre coadiuvata da una spiccata quanto affascinante attitudine verso l’estetica, saranno gli ambienti progettati dal celebre architetto Simone Micheli attraverso la mostra 24h Spa-Lounge, di cui AVE è un importante partner e protagonista con le sue tecnologie destinate al vasto universo dell’ospitalità.

Gli spazi configurati da Simone Micheli per SIA Hospitality Design (Pad. B3 stand 143-181) accoglieranno l’innovazione AVE in uno sguardo avanguardistico verso il futuro. La mostra 24h Spa-Lounge si prefigura come un luogo nitido, studiato per offrire benessere 24 ore su 24, in un ambiente ibrido, in continua evoluzione: un’area lounge ed insieme spa dove il design e la tecnologia AVE partecipano nell’elaborazione di risposte smart, belle, immediate, personalizzate e soddisfacenti, alle esigenze reali derivate dall’interazione tra uomo e spazio.

All’interno della mostra, in particolare, saranno visibili le innovative soluzioni testaletto AVE per hotel, dei concept che vedono placche dai materiali nobili (Corian®, vetro e alluminio), disponibili in vari formati con design orientabile e personalizzabile, abbinate a tecnologie all’avanguardia, come la rivoluzionaria gamma di comandi touch o gli esclusivi interruttori a levetta, che AVE ha rilanciato per prima sul mercato italiano. Queste innovative proposte testaletto, inoltre, si abbinano alla perfezione con l’evoluto sistema DOMINA Hotel, che contiene tutte le soluzioni e le apparecchiature AVE dedicate al mondo della gestione alberghiera avanzata. Un tocco hi-tech e di classe per l’ospitalità.

Da diversi anni AVE è divenuta un punto di riferimento nel settore della domotica, nella realizzazione di sistemi intelligenti, aperti all’interattività e all’Internet of Things, proponendosi sul mercato come una realtà strutturata, innovativa ed affidabile. Il sistema di gestione alberghiera a marchio DOMINA Hotel in particolare, oltre a semplificare ed automatizzare la gestione degli ambienti, si distingue per l’attenzione al risparmio energetico e all’ottimizzazione delle risorse impiegate, aiutando a risparmiare nel pieno rispetto dell’ambiente. Una proposta attuale, implementabile nel tempo, raffinata nell’estetica e nella qualità dei suoi componenti per andare incontro alle necessità di alberghi di qualsiasi natura e dimensione, con particolare attenzione alle esigenze di tutte quelle figure che, nel quotidiano, vi circuitano attorno: proprietari, albergatori, staff e ospiti.

Ed è proprio l’ospite il fulcro di 24h Spa-Lounge. Un’opera d’arte razionalmente orientata per rispondere ai bisogni dell’uomo e, contemporaneamente, invogliarne l’interazione con degli spazi che – cambiando volto tra il giorno e la notte – stimolano un’alternanza di sensazioni di relax, sicurezza e serenità. Il tutto condito dal design e dalla tecnologia AVE che donano un accento smart a questi ambienti per offrire al visitatore una visione lungimirante e futuribile dell’ospitalità, intrinsecamente legata al benessere e all’interattività.

