A IFA 2019 la Smart Home di Haier

Haier presenta la propria visione di Smart Home ed ecosistema intelligente, in occasione di IFA 2019

Un’area al centro dello spazio espositivo di Haier ad IFA 2019 dedicata alla presentazione di Soluzioni Smart e IOT, driver di una strategia consolidata che ha portato il gruppo a guidare il mercato degli elettrodomestici e a puntare con decisione verso i consumatori del futuro

Elettrodomestici e applicazioni connesse, Internet of Things, Voice Control, Smart Home: IFA 2019 sarà il palcoscenico e la vetrina di un settore che vede ormai competere tutti i maggiori players in questa direzione, e di cui Haier, grazie anche all’acquisizione delGruppo Candy, è leader e assoluto protagonista.

Da anni proiettata verso il futuro, grazie a tecnologie e innovazioni che portano il prodotto e la soluzione integrata a livelli inimmaginabili per il settore, Haier ha fatto segnare negli ultimi anni un track record di successi e di traguardi che l’hanno portata a diventare il Gruppo che cresce di più in Europa e che vedono nella rassegna in programma a Berlino dal 6 all’11 settembre una tappa importante.

A partire dalla narrazione e dalla raffigurazione visiva, attraverso un’area di oltre 700 mq dedicata alla smart home e alle soluzioni smart & Internet of Things collocata nel centro dello spazio espositivo ad IFA di Haier, che proprio per riflettere il forte orientamento verso questa direzione ha recentemente cambiato la propria denominazione da Qingdao Haier a Haier Smart Home.

Narrazione di una leadership globale e consolidata in tutti i segmenti di mercato e per tutte le tipologie di consumatore, che si traduce in 18 famiglie di prodotto connesse e oltre 2000 referenze di Haier negli elettrodomestici smart.

Non solo: l’obiettivo dichiarato è quello di andare oltre le domestic appliances e le product families intelligenti per arrivare ad una soluzione integrata, capace di interconnettere dispositivi e servizi di terze parti, creando un vero e proprio Ecosistema aperto ed integrato al servizio del consumatore, che vede tradotto in realtà il concetto di Smart Home.

Il successo di Haier parte ed è costruito su una strategia multi-brand pensata per proporre soluzioni dall’entry level fino al segmento Premium in base alle esigenze e preferenze dei consumatori, che vengono studiati, analizzati e poi clusterizzati conmetodologie innovative, in modo da fornire la risposta più vicina ed adatta alle esigenze di ognuno di essi.

A fianco delle tradizionali ricerche di mercato e panel-market, vengono infatti utilizzati metodi basati su Big-data ed Advanced analytics in real time, in grado di raccogliere e analizzare l’enorme quantità di dati che provengono dal consistente parco installato di Smart Appliances (solo considerando l’Europa, Haier ha oltre 1 milione di utenti connessi con i propri elettrodomestici) che comunicano con i sistemi cloud-based, capaci di fornire in maniera puntuale e continuativa informazioni sull’utilizzo, sulle abitudini e sulle preferenze dei consumatori a livello aggregato, sempre nel pieno rispetto della privacy e assicurando massima trasparenza e controllo sui dati personali raccolti.

Le informazioni provenienti dagli elettrodomestici connessi vengono quindi messe a disposizione di tutte le funzioni aziendali coinvolte nei processi di ideazione, sviluppo, pre-vendita e supporto (Marketing, R&D, Quality, After Sales Service) per creare e proporre sul mercato prodotti sempre più vicini alle reali esigenze dei consumatori e fornire un accompagnamento attivo e mirato nella fase di post-vendita.

All’ampio e accurato lavoro svolto internamente si affiancano una serie di partnership di primario rilievo con i servizi digitali più rilevanti per i consumatori, per offrire loro sempre nuove funzionalità e semplificare loro la vita. In primo piano la compatibilità conAmazon Alexa e Google Assistant, in grado di permettere il dialogo naturale tra utente ed elettrodomestici; poi l’implementazione del sistema Amazon DRS per il riordino automatico di prodotti consumabili e detergenti; ancora, l’integrazione delle migliaia di ricette, arricchite di dati nutrizionali, sviluppate dalla community della startup Oreegano; infine la disponibilità dei video di You Tubeattraverso il crescente numero di elettrodomestici connessi dotati di capacità multimediali.

Dal punto di vista tecnologico, le collaborazioni spaziano dalla progettazione di esperienze a cavallo tra il mondo digitale e quello fisico con studi di design specializzati (Accenture, Enhancers, NTNext); all’impiego dei servizi cloud infrastrutturali dei già citati Amazon (AWS IoT Core) e Google (Dialogflow); fino allo sviluppo congiunto di tecnologie smart all’avanguardia insieme ai centri di ricerca più avanzati (Cefriel, Moxoff e BDSound).

Nei prossimi mesi, Haier punta ad espandere ulteriormente la già ricca scuderia di partner del proprio ecosistema, per consolidare la propria posizione di leadership nel mercato degli elettrodomestici smart in Europa.