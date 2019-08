Yubii è il nuovo ecosistema di Nice per la Domotica

Più automazioni, più controllo, meno pensieri: grazie al nuovo ecosistema Nice Yubii la tua casa ti stupirà. Ancora.

L’ecosistema

Yubii è il nuovo ecosistema Nice pensato per chi vuole di più dalle automazioni della propria casa e per chi vuole iniziare ad automatizzarla.

Connettendo l’hub Core, cuore del sistema Yubii, alla rete Wi-Fi di casa, puoi collegare e far interagire tra loro tutte le tue automazioni Nice e creare scenari personalizzati, come ad esempio accendere le luci del giardino ogni volta che apri il garage, o aprire tutte le tapparelle al tuo risveglio e la porta da garage per fare uscire il cane.

Grazie all’ecosistema Yubii potrai inoltre gestire tutte le automazioni della tua casa via smartphone anche da remoto, con la app MyNice Welcome, o utilizzando i telecomandi bidirezionali Nice.

Cosa c’è di nuovo?

Con Yubii tutte le automazioni della tua casa comunicano tra loro e anche con te.

I telecomandi Bidirezionali Nice Era One BD ed Era P BD ti informano sullo stato delle automazioni (aperte, chiuse, in movimento) e sull’avvenuta ricezione dei comandi attraverso segnalazioni luminose, tattili e acustiche. Inoltre, con la app MyNice Welcome puoi gestire via smartphone i sistemi per la tua smart home come tende, tapparelle, porte da garage, cancelli, barriere e illuminazione, ovunque tu sia.

I vantaggi

Sicurezza, comfort e risposte dai tuoi telecomandi.

Grazie ai telecomandi bidirezionali Nice Era One BD, per il controllo di cancelli e porte da garage, ed Era P BD, per il controllo di tende e tapparelle, puoi verificare in ogni momento lo stato delle tue automazioni (aperte, chiuse, in movimento) e sapere se hanno ricevuto correttamente il tuo comando quando non riesci a vederlo tu stesso.

Da oggi i tuoi telecomandi comunicano con te attraverso 3 colori (verde, rosso, arancio), una vibrazione (Era One BD) o un segnale acustico (Era P BD).

I telecomandi bidirezionali Nice comunicano con tutti i ricevitori bidirezionali, anche di tende e tapparelle, aumentando la portata e consentendo di coprire tutta la casa con un comando.

Più controllo, meno pensieri.

Grazie alla MyNice Welcome app puoi gestire via smartphone tutte le automazioni della tua casa come tende, tapparelle, porte da garage, cancelli, barriere stradali e illuminazione, e attivare i tuoi scenari preferiti, anche quando sei lontano.

Più automazioni, più comodità.

Rivolgiti ad un installatore Nice e fai un upgrade delle tue automazioni, o aggiungine altre compatibili con Yubii, per collegarle e farle interagire tra di loro tramite il Core: un vero e proprio centro di controllo da collegare alla tua rete Wi-Fi, che ti permetterà di creare scenari personalizzati.

Grazie a Core puoi gestire tutte le automazioni della tua casa e i tuoi scenari preferiti direttamente attraverso lo smartphone, con la app MyNice Welcome, o con i telecomandi bidirezionali Era One BD ed Era P BD.

