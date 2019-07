Smarther, il termostato connesso BTicino, da oggi gestibile dagli assistenti vocali Google Home e Amazon Alexa

Smarther, il termostato con Wi-Fi integrato, semplice da usare e sempre connesso, da oggi è gestibile dagli assistenti Google Home e Amazon Alexa. Smarther garantisce il massimo comfort ovunque ci si trovi. E’ un dispositivo per tutti, elegante e funzionale, semplice da capire e utilizzare, che nasconde una tecnologia sottile e moderna.

Smarther: il termostato, connesso, semplice e ideale per tutti.

Per avere una gestione “smart” del clima domestico, con pochi semplici passi sull’App dello smartphone, in casa o da remoto, è possibile creare programmi personalizzati. Utilizzando correttamente Smarther e la sua programmazione è possibile avere anche significativi risparmi energetici.

Design essenziale, stile moderno.

Bianco, effetto vetro, un display discreto ma chiaramente visibile, Smarther s’integra in tutti gli stili abitativi e con tutte le linee civili. L’illuminazione bianca, decorativa e informativa, accompagna nella comprensione e nell’uso delle funzioni.

Boost, la funzione esclusiva di Smather . permette di avere rapidamente il comfort desiderato: riscaldamento o raffrescamento per un tempo limitato (30’, 60’ o 90’), a prescindere dal profilo impostato e dalla temperatura dell’ambiente. Al termine del periodo di impostato, riscaldamento o raffrescamento s’interrompono. La fascia verticale, rossa per il riscaldamento e blu per il raffrescamento, segnala che la funzione è attiva e funge da indicatore del tempo residuo (countdown).

Semplice e funzionale

E’ possibile controllare e regolare la temperatura manualmente, con l’App BTicino Thermostat e gli assistenti vocali Google Home o Amazon Alexa, in locale o da remototo.

Inoltre, grazie alla funzione geolocalizzazione dell’App, il termostato, quando ci si allontana da casa un periodo non programmato invia automaticamente una notifica chiedendo se si desidera arrestare anticipatamente il riscaldamento/raffrescamento, evitando inutili consumi.

L’App consente di regolare anche manualmente il termostato da remoto (es. in modalità antigelo) indipendentemente dalla programmazione automatica.

Ogni termostato può essere gestito da utenti diversi installando l’App su più smartphone, così come con l’App è possibile gestire più dispositivi della stessa abitazione o di differenti edifici (es la cas adi vacanze). In assenza della connessione internet, il termostato prosegue il programma impostato.

L’App BTicino Thermostat è scaricabile gratuitamente da Google Play e Apple Store.

In caso di necessità, tramite pulsante Help integrato nell’applicazione è possibile attivare l’Assistente virtuale o chiamare il servizio assistenza BTicino.

Facile da utilizzare e da installare, Smarther è ideale in caso di nuova installazione o di sostituzione di un vecchio termostato. E’ disponibile in due versioni: per installazione su scatola da incasso (rettangolare o rotonda, per muratura o cartongesso) o a parete.

Per maggiori informazioni:

www.smarther.bticino.it

BTicino Spa

Viale Borri, 231

21100 Varese

www.bticino.it

Numero Verde

800-837035