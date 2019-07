Gewiss e Atalanta: il calcio d’inizio di una nuova avventura

Dal 1 luglio è ufficiale l’accordo che vede comparire GEWISS sia come sponsor ufficiale del nuovo stadio cittadino che come Terzo Sponsor di maglia per la stagione 2019/2020.

Luglio 2019 – Dopo l’annuncio del GEWISS Stadium, il nome del nuovo impianto che ospiterà le partite casalinghe dell’Atalanta per le prossime sei stagioni, la collaborazione imprenditoriale tra la società nerazzurra e Gewiss continua con la presentazione delle divise ufficiali per la stagione 2019/2020, che vedrà Gewiss comparire come Terzo Sponsor nel retro delle magliette, mostrate per la prima volta al pubblico lo scorso 3 luglio, nel corso dell’evento realizzato presso il Roof Garden Restaurant San Marco di Bergamo.

La scelta di unire il nome di GEWISS ai colori nerazzurri nasce dalla volontà di sancire il legame con la città di Bergamo, contribuendo così al raggiungimento di traguardi sportivi ambiziosi, sia in Italia che in Europa.

L’accordo con ATALANTA, inoltre, concretizza la volontà dell’Azienda di sostenere lo sport e i milioni di atleti, giovani e adulti, che ogni giorno dedicano energia e passione nella pratica sportiva. Lo stesso percorso già stato avviato con il progetto Digital Sport Innovation, che punta al rinnovamento del movimento sportivo italiano a partire dalle strutture ad esso dedicate.

Fabio Bosatelli, Vice Presidente & CEO di Gewiss, commenta: “Il percorso di collaborazione con Atalanta e la famiglia Percassi è inziato oltre un anno fa. Da allora sono nati diversi progetti, tra cui il Gewiss Stadium, la nuova casa sportiva dei tifosi nerazzurri, e la partnership di maglia, che vede il nostro logo impresso sulla casacca nerazzurra per la stagione 2019/2020. Ci sentiamo davvero felici e onorati di far parte della famiglia atalantina”.

