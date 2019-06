Domotica AVE per l’hotel: online il nuovo Catalogo Tecnico 2019/20

È online il nuovo Catalogo Tecnico DOMINA Hotel 2019/20, dove sono contenute tutte le informazioni e novità della domotica AVE per l’hotel.

Nell’Area Download di www.ave.it è possibile scaricare il nuovo Catalogo Tecnico DOMINA Hotel 2019/20, dove viene illustrata la rinnovata proposta AVE rivolta al settore dell’automazione alberghiera.

Negli ultimi anni AVE ha intrapreso un percorso di sviluppo nel settore della domotica. Ad oggi l’Azienda può vantare un solido know-how nella realizzazione di sistemi intelligenti e si propone sul mercato come una realtà strutturata, innovativa ed affidabile.

All’interno del Catalogo Tecnico DOMINA Hotel 2019/20 sono molte le novità che arricchiscono l’offerta AVE dedicata alla Gestione alberghiera DOMINA Hotel, un sistema che si distingue per affidabilità, tecnica, estetica e comfort, integrazione e scalabilità, efficienza e risparmio energetico, oltre che per l’ampia gamma di funzionalità. In particolare, DOMINA Hotel espone oggi strumenti di supervisione avanzati e la possibilità di gestire il sistema domotico della camera attraverso l’avanzato supervisore Touch Screen TS01 e, tramite web server (cod. 53WBS-HUB), di esportarne il client grafico verso WebApp così da consentire la supervisione e il controllo delle funzioni in remoto.

Il nuovo Catalogo Tecnico DOMINA Hotel 2019/20 è una vetrina per illustrare l’ampia gamma di soluzioni proposte oggi dall’Azienda italiana, prodotti e sistemi che rivoluzionano il mondo dell’hôtellerie con soluzioni tecnologiche di qualità, impreziosite dal design unico delle Serie Civili AVE.

Scarica ora il nuovo Catalogo Tecnico della domotica AVE per l’hotel»