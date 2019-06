Buon compleanno Living Now!

“A un anno dal lancio di Living Now, presentata in contemporanea a 10.000 installatori con un evento in streaming nei cinema di tutta Italia il 12 giugno 2018, vogliamo condividere con gli operatori del mercato, la soddisfazione di un successo, nel quale credevamo fermamente, ma che, per l’innovazione estetica e tecnologica della proposta, non era scontato”.

Oggi possiamo affermare con orgoglio che Living Now è un successo:

in questo anno sono stati installati con Living Now, o sono in via di ultimazione, oltre 50.000 impianti *

Un dato significativo per una linea completamente nuova, differente da tutte le altre. Un apprezzamento per il suo design innovativo, la sua qualità tecnica e la facilità d’installazione, per la competenza di BTicino, che ribadisce la sua innegabile posizione di leader di mercato.

Sicuramente ha giocato a favore dell’affermazione della linea anche l’installazione sulla normale scatola da incasso, che ha consentito ai professionisti, imprese d’installazione e edili, di predisporre gli impianti con le metodologie e materiali abituali.

Living Now e l’impianto smart

Un risultato sorprendente è rappresentato dal mix delle tipologie di impianti installati.

Oltre 15.000 impianti sono stati realizzati con Living Now with Netatmo*

Si tratta di una significativa percentuale di impianti evoluti, che sarebbero rimasti standard, un mercato nuovo che, a nostro avviso, Living Now ha saputo intercettare perché:

È semplice da allestire, utilizza le modalità installative standard, ma consente di realizzare impianti a regola d’arte con funzioni evolute.

L’impianto è da subito funzionante, non richiede configurazione, l’app auto installante,

Intercetta le aspettative della clientela finale. Grazie alla crescente penetrazione della tecnologia digitale in ambito consumer, in particolare quella degli assistenti vocali, il pubblico richiede con maggiore consapevolezza funzioni e interazioni più evolute di quelle offerte da un impianto standard della casa.

*valutazione basata su dati di vendita interni

Living Now with Netatmo ha trovato poi spazio nella ristrutturazione leggera o parziale: non stravolge le consuete modalità di cablaggio e consente di aggiornare gli impianti utilizzando i conduttori preesistenti, senza opere murarie. Con piccoli interventi rinnova l’impianto, valorizzando l’immobile offrendo funzioni smart altrimenti non disponibili.

Il successo di Living Now with Netatmo trova riscontro nelle richieste di attivazione del gateway Living Now sul Cloud BTicino, in continua crescita, e che ormai si attestano ad alcune centinaia alla settimana. Una implementazione logica e gratuita, che offre l’opportunità di gestire da app anche da remoto le funzionalità dell’impianti.

L’adozione di Living Now with Netatmo da parte di una nuova fascia di professionisti dell’installazione trova riscontro anche nel successo commerciale dei tre Kit a catalogo. Queste confezioni complete di tutti i dispositivi attivi, semplificano la gestione delle referenze e l’allestimento dell’impianto.

Living Now e MyHome_Up

A oggi sono stati realizzati circa con Living Now circa 5.000* impianti domotici in tecnologia MyHome_Up, un andamento coerente con le caratteristiche del mercato della domotica.

I dati ci dicono che è stata adottata negli impianti più complessi e in quelli che richiedevano numerose funzioni integrate.

*valutazione basata su dati di vendita interni

Living Now, un sistema in espansione

Una classica linea civile è composta da centinaia di articoli. Gli investimenti e l’attenzione delle aziende si concentrano inizialmente sui dispositivi maggiormente richiesti dalla clientela. Il successo di Living Now, ha stimolato gli sforzi di BTicino per offrire in tempi rapidi risposte alle numerose richieste che vengono dal mercato rendendo disponibili nuove soluzioni e nuovi servizi. Stiamo intervenendo in numerosi ambiti.

Impianti classici

Con la nuova ristampa del catalogo Living Now sono già stati inseriti alcuni nuovi articoli, doppi pulsanti non interbloccati con relative cover, suonerie, ronzatori e campanelli fuori porta 12V. Altri dispositivi saranno disponibili a breve.

Living Now with Netatmo

Già in questo primo anno sono state implementate, in maniera silente, molte funzioni presenti sull’App Home+Control, con continui miglioramenti dell’interfaccia e delle prestazioni.

Tra le maggiori innovazioni la gestione di avvolgibili (tapparelle o tende) che ora possono arrestarsi, attraverso un cursore virtuale, al livello rischiesto. La gestione tapparelle inoltre da oggi è integrata con quella di Apple Home Kit e Google Home.

Non va dimenticata la nuova compatibilità con il servizio cloud IFTTT (acronimo di If This Then That = se succede questo, poi faccio quest’altro) per creare (autonomamente e gratuitamente) scenari e automatismi tra oggetti connessi. Per creare ad esempio automazioni tipo: “quando mi avvicino a cento metri da casa, alza tutte le tapparelle.” IFTTT è in pratica la prima vera lingua universale per l’Internet delle cose, per fare interagire tra loro elementi connessi di diversi produttori, che consente di decidere cosa deve succedere e quando.

Per rispondere alle numerose sollecitazioni provenienti dal mercato verranno disponibili nei prossimi mesi altri nuovi prodotti.

Living Now con MyHome_Up

Living Now ha trovato un suo spazio anche come linea civile adottata dagli specialisti negli impianti domotici MyHome_Up, quando l’esigenza di automazione è più spinta.

Per i professionisti della domotica e dell’integrazione dei sistemi, BTicino presenta oggi, in anteprima, un ristretto gruppo di comandi “digitali” polivalenti che per la loro natura rappresentano una vera rivoluzione nel modo di realizzare e progettare un impianto.

Come richiesto dal mercato è ora possibile gestire impianti MyHome_Up tramite gli assistenti vocali di Google Home e Amazon Alexa, anche grazie all’assistente Amazon Alexa integrato in estetica Living Now.

Inoltre, il sistema è già aperto a terze parti attraverso una libreria di nuove API (Application Programming Interface).

Living Now: la domotica che non avete mai visto

I comandi digitali entrano a far parte della domotica MyHome_Up, in estetica Living Now, con una nuova esclusiva concezione. Una fusione di innovazione e semplicità senza uguali, tutta da scoprire, sentire, toccare.

La domotica prende voce

Living Now integra oggi il comando voce, un dispositivo innovativo con assistente vocale integrato Amazon Alexa. E’ sufficiente predisporre l’abitazione con uno o più comandi voce per essere in grado di controllare l’impianto MyHome_Up come mai fatto prima.

In pratica da oggi è possibile attivare con la voce anche le funzioni domotiche dell’abitazione con comandi diretti o tramite scenari: luci, tapparelle, antifurto, musica e temperatura preferita e al contempo richiedere qualsiasi altra informazione:

“Alexa, attiva scenario Sono a casa” – “Alexa, che tempo farà domani?” – “Alexa, imposta sveglia alle 7:30” – “Alexa, spegni le luci” – “Alexa, attiva scenario Relax”

Questo comando, presentato in anteprima mondiale al CES 2019 di Las Vegas lo scorso mese di gennaio, per la categoria Smart Home è statopremiato con il prestigioso CES Innovation Award 2019, il riconoscimento che dal 1976 celebra progetti d’eccellenza.

L’impianto MyHome_Up può essere gestito con la voce anche con gli assistenti Amazon Echo e Google Home.

La domotica che non avete mai toccato

Living Now si presenta oggi con un nuovo comando capacitivo senza placca con icone a LED personalizzabili con l’App MyHome_Up, nelle versioni comandi luce e comandi “full” e modularità espandibile.

Creare funzioni personalizzate

Le funzioni associate al dispositivo di comando digitale di Living Now e alle rispettive icone possono essere modificate in qualsiasi momento, anche dal cliente, con l’App MyHome_Up.

E’ possibile modificare la funzione, ad esempio da comando dimmer a comando tapparella, oppure aggiungere una funzione sul medesimo comando, ad esempio passare dal comando di una luce al comando di due luci distinte.

Due versioni, innumerevoli possibilità di personalizzazione per una domotica semplice e capace di tutto.

Comando full: comando capacitivo per gestire da una a tre funzioni tra le seguenti: on/off, dimmer, luci colorate, su/giu con e senza preset, scenari, diffusione multiroom Nuvo e controllo carichi. Può essere utilizzato anche come comando di gruppo e generale. Il sensore di prossimità a bordo permette di visualizzare le icone identificative delle funzioni quando ci si avvicina al comando.

Comando luce: comando capacitivo per gestire una o due funzioni di tipo ON/OFF, luci e prese comandate. Può essere utilizzato anche come comando di gruppo e generale

Estendere il controllo: 4 dispositivi in 3 moduli

Con Living Now è possibile espandere le funzionalità dell’impianto, senza interventi al cablaggio, aggiungendo nuovi dispositivi di comando semplicemente con un nuovo frame.

E’ possibile installare 4 dispositivi di comando capacitivi su una scatola e un supporto da 3 moduli, così come 5 moduli su una scatola e un supporto da 4.

Trasferire il controllo

Con una semplice operazione è possibile cambiare posizione a un dispositivo di comando, anche in questo caso senza interventi al cablaggio. E’ possibile prendere il comando posto in sala e portarlo in camera mantenendo invariata la funzione

Un’installazione semplice e sottile

I nuovi comandi digitali MyHome_Up per Living Now sono estremamente sottili. Vanno installati su supporto normale Living Now tramite un frame elettrificato, alimentato dal bus domotico e un modulo di connessione, installato normalmente sul supporto sottostante

I frame elettrificati sono disponibili per scatole da incasso 3 moduli per 3 o 4 comandi, 4 moduli per 4 o 5 comandi.

I comandi digitali possono gestire gli attuatori tradizionali MyHome_Up, da quadro o da incasso o i nuovi attuatori digitali da 1 modulo da incasso.

Questa innovativa architettura installativa permette di avere tutte le funzionalità di MyHome_Up anche con la modularità classica a 3 moduli, con semplicità e flessibilità, sia per l’installatore che per il cliente.

