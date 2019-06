BIDATA For Voice, l’integrazione di comandi vocali e assistenti personali intelligenti per il controllo dei dispositivi nella domotica

Siamo all’alba di una nuova era: i dispositivi personali intelligenti, attivabili mediante comandi vocali, sono sempre più presenti nel nostro quotidiano.

BIDATA srl, azienda italiana che si occupa di sviluppo e progettazione di software, attiva nel settore della domotica e dell’IoT, offre software e servizi innovativi, efficienti ed avanzati per l’integrazione di prodotti e nuove tecnologie. BIDATA For Voice è il nuovo servizio offerto per l’integrazione dei dispositivi per la domotica con i comandi vocali attraverso l’utilizzo del Cloud e degli assistenti vocali intelligenti più diffusi di casa Amazon (Alexa) e Google (Assistant).

Gli assistenti personali intelligenti sono degli strumenti che permettono di eseguire svariate azioni su tutti i dispositivi collegati utilizzando soltanto la voce. Le azioni che possono essere eseguite sono molteplici e riguardano sia le utilità o l’intrattenimento che il controllo dei dispositivi di domotica (smart home). Il controllo dei sensori e dei dispositivi di smart home consente di gestire i vari ambienti e le varie funzioni utilizzando scene o comandi specifici. La funzionalità dal punto di vista dell’utente finale è semplice e si può riassumere con ‘dai un comando, ottieni risultati’ o ‘fai una domanda, ottieni una risposta’.

I due assistenti vocali intelligenti più diffusi sono Amazon Alexa e Google Assistant, entrambi offrono le funzioni di controllo per i dispositivi, ma necessitano di essere integrati per svolgere appieno le loro funzioni ed interagire con le varie soluzioni di smart home attualmente presenti sul mercato, per questo BIDATA offre il servizio completo di integrazione For Voice. Il servizio For Voice permette di sviluppare ed integrare entrambi i servizi di controllo vocale con tutte le diverse tipologie di dispositivi e funzioni di controllo e di autenticazione. Ad oggi sono oltre 5000 i brand che hanno già attivato lo sviluppo di funzioni personalizzate, tra queste grossi marchi come Philips, Belkin, Emerson, hanno già una linea di prodotti integrata con i comandi vocali. Da poco sul mercato anche gli altri competitor stano avviando sviluppo da integrare ai loro dispositivi.

L’integrazione di Amazon Alexa, l’assistente vocale presente nei dispositivi Amazon Echo, Echo Plus e disponibile mediante APP sui dispositivi mobili, avviene nell’ambito della domotica attraverso lo sviluppo di un particolare tipo Skill, le Smart Home Skill. Le Skill sono delle applicazioni software, che BIDATA For Voice progetta e sviluppa, le quali permettono di azionare e controllare lo stato dei dispositivi connessi al Cloud. Questi dispositivi possono essere di diversa natura: webcam, strumenti per la cucina, strumenti di intrattenimento, luci, serrature, sensori e termostati. Per ogni tipologia di dispositivo è possibile definire delle funzionalità specifiche, quali ad esempio il controllo della temperatura, il controllo della luminosità delle luci o la loro accensione ed il loro spegnimento. Inoltre la definizione di scene permette un controllo totale degli ambienti ancora più semplificato, perché consente di azionare uno scenario che potrebbe impostare le luci ad un certa luminosità, il termostato ad una determinata temperatura, chiudere le porte e azionare la musica con un unico comando vocale.

L’integrazione di Google Assistant, possibile con il servizio For Voice, utilizza un concetto del tutto analogo alle Smart Home Skill viste con Amazon, ma presenta qualche differenza circa la terminologia e la progettazione. Quelle che per Amazon Alexa sono Skill vengono identificate da Google come Actions e una volta sviluppate possono essere usate mediante le APP Google Assistant, Google Home o i dispositivi Google. Anche in questo caso le possibilità di integrazione sono tante e vanno dall’accessione e spegnimento delle luci, al controllo dei condizionatori passando per il controllo dell’apertura e chiusura delle tende o delle porte e tanto altro.

Per l’integrazione di questi comandi e queste funzioni è necessario disporre o sviluppare un’infrastruttura che permetta di comunicare con i vari dispositivi connessi al Cloud (web service, endpoint). In molte circostanze questa possibilità è assicurata dalla presenza di un sistema di telecontrollo funzionante con APP mobili o interfacce web. Avere i dispositivi connessi al web è naturalmente indispensabile per assicurare la comunicazione con gli assistenti vocali e il software che BIDATA For Voice produce. Inoltre la possibilità di usare l’autenticazione a due fattori e di sviluppare delle soluzioni specifiche di Account Linking (un sistema di autenticazione che permette di avere il controllo sugli account dei vari utenti che controllano i diversi dispositivi) permette la progettazione di un’integrazione adatta alle specifiche esigenze di chi spostando o creando la propria infrastruttura sul web non vuole rinunciare alla sicurezza.

Lo sviluppo e l’integrazione delle competenze dell’Intelligenza artificiale ed i comandi vocali è la naturale conclusione per rendere i dispositivi più completi ed innovativi per il mercato, contatta BIDATA visitando la pagina For Voice per un preventivo personalizzato. Oppure compila il modulo per essere ricontattato con una soluzione adatta alle tue esigenze.

