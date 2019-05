Domotica AVE: online il nuovo Catalogo Tecnico DOMINA 2019/20

È online il nuovo Catalogo Tecnico DOMINA 2019/20, dove sono contenute tutte le informazioni e novità della domotica AVE residenziale e per l’hotel.

All’interno dell’Area Download di www.ave.it è possibile scaricare il nuovo Catalogo Tecnico DOMINA 2019/20, dove viene illustrata la rinnovata proposta AVE rivolta al mondo dell’automazione residenziale, terziaria e alberghiera.

Negli ultimi anni AVE ha intrapreso un cammino di crescita nel settore della domotica. Ad oggi l’Azienda può vantare un solido know-how nella realizzazione di sistemi intelligenti e si propone sul mercato come una realtà strutturata, innovativa ed affidabile.

Per quanto concerne la domotica AVE residenziale a marchio DOMINA plus, tra le novità inserite nel Catalogo Tecnico DOMINA 2019/20, spiccano le soluzioni dedicate alla gestione da remoto grazie al rilascio della nuova app AVE Cloud, che amplia le possibilità di controllo e supervisione da parte dell’utente finale, e all’innovativo servizio AVE Connect, che apre le porte della domotica proprietaria AVE al vasto mondo dell’IoT e degli Assistenti vocali, permettendo di creare delle smart home connesse, sempre pronte ad andare incontro alle esigenze tecnologiche dei loro abitanti.

All’interno del Catalogo Tecnico DOMINA 2019/20 sono molte le novità che impreziosiscono l’offerta AVE dedicata alla Gestione alberghiera DOMINA Hotel, un sistema che si distingue per affidabilità, tecnica, estetica e comfort, integrazione e scalabilità, efficienza e risparmio energetico, oltre che per l’ampia gamma di funzionalità. In particolare, DOMINA Hotel offre oggi strumenti di supervisione avanzati e la possibilità di gestire il sistema domotico della camera attraverso l’avanzato supervisore Touch Screen TS01 e, tramite web server (cod. 53WBS-HUB), di esportarne il client grafico verso WebApp così da consentire la supervisione e il controllo delle funzioni in remoto.

Il nuovo Catalogo Tecnico DOMINA 2019/20 vuole essere una vetrina per illustrare l’ampia gamma di soluzioni proposte oggi dall’Azienda, prodotti e sistemi che rivoluzionano non solo il mondo dell’automazione domestica, ma anche a quelli dell’hôtellerie e terziario.

