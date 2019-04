iotty, la smart home “made in Italy” arriva in Italia

Dopo aver conquistato l’America, l’interruttore intelligente che propone una nuova esperienza di illuminazione arriva ora nel nostro paese.

Una storia di successo non è mai banale e quella di iotty non fa eccezione. Se poi la storia è italiana, come spesso capita, non manca un pizzico di genialità e un tocco di stile tipicamente nazionale. Nata nel 2017 con una campagna di crowdfunding su Indiegogo che ha raccolto il 200% della somma richiesta alla scadenza, l’azienda di Porcia (Pordenone) riuscita in poco tempo a farsi notare nell’affollato settore della smart home.

Caparbietà, impegno, devozione e la decisione di partire dal mercato americano, più pronto a recepire il prodotto e la filosofia aziendale, ha permesso a iotty di crescere rapidamente a livello internazionale e di avviare ora una robusta espansione in Italia e nel resto d’Europa. Nata da due imprenditori, Edoardo Cesari e Alberto Bacchin, già impegnati con altre aziende proprie sempre in ambito tecnologico, iotty ha puntato tutto sull’innovazione e sul design realizzando un interruttore WiFi originale e fortemente distintivo.

«Lo sviluppo del nostro prodotto è stato caratterizzato fin da subito da un principio fondamentale, quello che la smart home dovesse essere accessibile a tutti, facile da installare, da gestire, integrabile con altre soluzioni ma con un costo alla portata di tutti e competitivo. Ci sono diversi prodotti apparentemente simili già circolazione, ma sono lontani dagli standard qualitativi e di design che la nostra azienda è in grado di offrire», dice Edoardo Cesari, co-CEO di iotty. Il dispositivo si distingue infatti per le funzionalità evolute grazie al WiFi integrato che non richiede l’utilizzo di impianti o centraline ausiliari, alla possibilità di personalizzazione e gestione tramite l’app di supporto e all’integrazione dei comandi vocali di Google Assistant e Amazon Alexa. Non solo, ma a rendere unico l’interruttore iotty è l’elegante design, curato nei minimi dettagli e realizzato con i migliori materiali per aumentarne il valore estetico e la durevolezza nel tempo.

Insomma, un prodotto tipicamente “made in Italy”, riconoscibile per qualità e innovazione, con una intrinseca vocazione internazionale. Non a caso iotty oltre alla sede italiana è operativa in nord America con una sede a Las Vegas, alla quale si aggiunge una branch ad Amburgo in Germania, un’apertura in Francia nei prossimi mesi e il reparto industriale a Shenzhen in Cina. Questo assetto ha permesso all’azienda di concepire un prodotto pronto per essere distribuito e installato con il 90% del mercato globale grazie anche alle numerose certificazioni già acquisite in diversi paesi quali per esempio Brasile, Tailandia e UK.

Capace di gestire facilmente luci interne ed esterne, cancelli automatizzati, serrande di garage, oscuranti e molto altro ancora, iotty al momento è già disponibile online sul sito ufficiale www.iotty.com/it e su Amazon Italia.

A proposito di iotty

iotty è stata fondata nel 2017 con sede oggi a Porcia (PN) da due aziende italiane con elevate competenze nel campo dell’elettronica, nella progettazione e produzione di PCB, nel campo dell’IoT e nello sviluppo di software. Alla base del business c’è la volontà di offrire agli utenti prodotti smart dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, innovativi e facili da usare, grazie alla compatibilità con le principali piattaforme di automazione domestica. Oggi l’azienda conta più di 25 tra dipendenti e collaboratori, ha 3 sedi, in Italia, negli Stati Uniti e un reparto industriale a Shenzhen in Cina. L’obiettivo è diventare un riferimento a livello mondiale per i prodotti di automazione per la casa con design italiano.

