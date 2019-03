iPerGO distribuisce le lampadine intelligenti Lohas

Con una sola parola si possono accendere o spegnere le luci di casa, singolarmente o a gruppi, con un’altra è invece possibile regolarne l’intensità oppure dar vita ad atmosfere particolari attraverso la scelta di un colore tra ben 16.000 diverse tonalità. Merito della piena compatibilità con i più comuni assistenti vocali, tra cui Amazon Alexa e Google Home, delle nuovissime lampadine intelligenti firmate Lohas e distribuite in Italia da iPerGO.

Indispensabili per gli amanti della domotica e imperdibili per tutti coloro che in questi giorni stanno sperimentando i benefici delle piattaforme basate sull’Intelligenza Artificiale, le lampade smart Lohas assicurano un maggior controllo dell’illuminazione domestica, una versatilità senza precedenti grazie alla gestione da remoto e soprattutto un risparmio in bolletta.

I Led Lohas si installano come una semplice lampadina e possono essere gestiti e controllati via smartphone, tablet o assistente vocale in pochi e semplici passi. Una volta scaricata sul device mobile l’app dedicata, disponibile gratuitamente sia per sistemi iOS che Android, è sufficiente montare la lampada, accendere la luce e procedere con l’accoppiamento all’applicazione, attraverso la rete wireless domestica.

Ma il fiore all’occhiello delle lampade smart distribuite da iPerGO è rappresentato dalle numerose modalità di illuminazione, studiate per soddisfare le esigenze di divertimento o di relax di un pubblico molto ampio ed eterogeneo. Scegliendo l’opzione“Soft”, la luce diventa pian piano più luminosa, mentre “Night”, “Reading” e “Leisure” facilitano rispettivamente il sonno attraverso un colore arancione, la concentrazione e il rilassamento grazie ad una luce azzurro chiaro. Non mancano le possibilità per gli amanti delle feste: “Party” ricrea un’atmosfera vivace grazie alla sua tonalità rossa e arancione, “Rainbow” offre sei diversi colori che si alternano ad intermittenza, “Shine” dà vita ad un effetto stroboscopico in pieno stile discoteca, mentre “Gorgeous” è perfetta per una serata romantica, facendo ruotare lentamente sei colori in una dolce sequenza.

Grazie alla funzionalità “Time Setting” è inoltre possibile impostare da remoto il momento esatto in cui le lampadine si accenderanno e si spegneranno, permettendo all’utente di trovare la casa perfettamente illuminata al rientro dal lavoro e di risparmiare ancor di più sui costi dell’energia elettrica.

Per ulteriori informazioni:

www.ipergo.it e www.lohas-led.com