Comanda la domologica UNA con Google Home™!

Il sistema domologico UNA Automation è compatibile con Google Home™, il nuovo assistente vocale di casa firmato Google.

In ogni momento, potrai pronunciare frasi del tipo “Hey Google, chiedi a Domotica UNA di accendere la luce della cucina”, oppure “Ok Google, chiedi a Domotica UNA di avviare l’irrigazione in giardino” per gestire tutte le funzioni che la domologica UNA Automation mette a disposizione a casa tua. Il tutto in linguaggio naturale e a mani libere, senza bisogno di smartphone o tablet in tasca.

Prova l’esperienza di avere un assistente personale che comanda la domotica assieme a te, al posto tuo. Tutto sarà più facile, confortevole, divertente.

Se possiedi un impianto UNA Automation collegato a SideraWeb e un dispositivo Google Home, puoi già richiedere l’attivazione di UNA Voice add-in.

Contatta il Servizio Clienti di Master per maggior informazioni, oppure vieni a trovarci nel nostri showroom per scoprire in anteprima questa innovativa funzionalità.

Per maggiori informazioni:

www.domologica.it