AVE: una sola domotica con infiniti modi per gestirla

La domotica AVE DOMINA plus consente di creare una smart home adatta ad ogni esigenza tecnologica e di governarla al meglio da Touch Screen, interruttori (anche touch), app, web e, ora, persino con comandi vocali.

AVE offre un’evoluta proposta domotica con infiniti modi per gestirla. In un mercato sempre più competitivo diventa indispensabile trovare una soluzione in linea con le esigenze della committenza. La domotica residenziale AVE a marchio DOMINA plus, in tal senso, si dimostra innovativa, offrendo all’installatore la massima flessibilità con la possibilità di configurare nell’impianto tantissime funzioni, come il controllo delle luci, della termoregolazione, della ventilazione, dei consumi per il risparmio energetico, di sistemi antifurto e antintrusione, allarmi tecnici, serramenti, cancelli, tende, tapparelle, impianti di diffusione sonora, l’irrigazione per le aree verdi, nonché di scenari che coinvolgano più azioni simultaneamente in modo tale che con un semplice comando (o in modo programmato) si possano ricreare in un’ambiente o nell’intera casa le condizioni ideali per rilassarsi (Scenario Relax: con luci soffuse e temperatura comfort) o uscire di casa con la certezza che essa sia protetta al meglio (Scenario Esco: con tapparelle abbassate, serramenti chiusi e tutte le aree allarmate).

Non solo. La domotica AVE DOMINA plus restituisce all’utente finale la possibilità di gestire la propria smart home come meglio crede attraverso:

Supervisori Touch Screen , delle soluzioni ad incasso con display che spaziano dalla variante mini orientabile da 4,3” fino al top di gamma da 15” con frontale nero lucido a specchio. Dei dispositivi altamente avanzati che, oltre a donare un’impronta hi-tech e di pregio all’abitazione, consentono di gestirla fin nei minimi dettagli offrendo un accesso rapido alle diverse funzioni tramite menù interattivi o, sulle versioni premium, mediante una “navigazione” virtuale degli ambienti per gestire le automazioni presenti;

, delle soluzioni ad incasso con display che spaziano dalla variante mini orientabile da 4,3” fino al top di gamma da 15” con frontale nero lucido a specchio. Dei dispositivi altamente avanzati che, oltre a donare un’impronta hi-tech e di pregio all’abitazione, consentono di gestirla fin nei minimi dettagli offrendo un accesso rapido alle diverse funzioni tramite menù interattivi o, sulle versioni premium, mediante una “navigazione” virtuale degli ambienti per gestire le automazioni presenti; Smartphone e tablet grazie alla nuova app AVE Cloud , disponibile per device Android e iOS. Quest’app consente di supervisionare la propria casa esattamente come se si stesse dinnanzi ad un Touch Screen, anche in remoto. AVE Cloud offre inoltre un’innovativa funzione che permette di creare scenari tramite smartphone e personalizzarli in base a dove si trova l’utente (sfruttando la geo-localizzazione del dispositivo). Strutturata per gestire più impianti, in modo da supervisionare al meglio anche eventuali seconde abitazioni con sistema DOMINA plus, quest’app consente l’accesso multi-utente , senza limiti, così da condividere in famiglia i vantaggi della domotica AVE. Qualora sia rilevato un allarme o scatti l’antifurto, inoltre, vengono inviate delle notifiche push direttamente sullo smartphone del proprietario per offrirgli un feedback immediato di cosa stia succedendo;

grazie alla nuova app , disponibile per device Android e iOS. Quest’app consente di supervisionare la propria casa esattamente come se si stesse dinnanzi ad un Touch Screen, anche in remoto. AVE Cloud offre inoltre un’innovativa funzione che permette di tramite smartphone e personalizzarli in base a dove si trova l’utente (sfruttando la geo-localizzazione del dispositivo). Strutturata per gestire più impianti, in modo da supervisionare al meglio anche eventuali seconde abitazioni con sistema DOMINA plus, quest’app consente l’accesso , senza limiti, così da condividere in famiglia i vantaggi della domotica AVE. Qualora sia rilevato un allarme o scatti l’antifurto, inoltre, vengono inviate delle push direttamente sullo smartphone del proprietario per offrirgli un feedback immediato di cosa stia succedendo; Computer accedendo via internet al servizio di remotizzazione AVE Cloud. Come per l’omonima app, il cloud proprietario AVE permette di gestire ogni automazione e funzione integrata nel sistema domotico in pochi semplici clic;

accedendo via internet al servizio di remotizzazione AVE Cloud. Come per l’omonima app, il cloud proprietario AVE permette di gestire ogni automazione e funzione integrata nel sistema domotico in pochi semplici clic; Assistenti Vocali più diffusi sul mercato IoT , sia tramite le rispettive app sia mediante i relativi smart speaker, grazie al servizio AVE Connect . Ciò significa che è possibile richiamare le funzioni DOMINA plus anche tramite comandi vocali interrogando direttamente l’Assistente digitale della casa. Mediante AVE Connect l’impianto domotico viene controllato nativamente dall’Assistente, il quale permette di gestire anche altri dispositivi IoT ed altre funzioni (come ad esempio ricevere informazioni sul meteo e sul traffico) o semplicemente richiamare una “ routine ”, ovvero una sequenza di azioni programmate per andare incontro alle primarie necessità quotidiane;

, sia tramite le rispettive app sia mediante i relativi smart speaker, grazie al servizio . Ciò significa che è possibile richiamare le funzioni DOMINA plus anche tramite interrogando direttamente l’Assistente digitale della casa. Mediante AVE Connect l’impianto domotico viene controllato nativamente dall’Assistente, il quale permette di gestire anche altri dispositivi IoT ed altre funzioni (come ad esempio ricevere informazioni sul meteo e sul traffico) o semplicemente richiamare una “ ”, ovvero una sequenza di azioni programmate per andare incontro alle primarie necessità quotidiane; Interruttori domotici posizionati all’interno della casa, in modo da poter accedere con naturalità ed immediatezza alle funzioni configurate nei comandi. Disponibili anche nelle versioni touch e multi-touch (con fino a 6 comandi indipendenti), gli interruttori domotici AVE permettono di controllare con un semplice tocco i dispositivi e le automazioni ad essi collegate, con la possibilità di personalizzare i comandi anche per richiamare scenari pre-configurati.

In un mondo sempre più smart, in cui le soluzioni tecnologiche si susseguono rapidamente, AVE si dimostra nuovamente innovativagrazie ad un sistema domotico evoluto e all’avanguardia. Il valore aggiunto della proposta DOMINA plus sta nella sua flessibilità: siaimpiantistica, con svariate possibilità tecniche e di design per incontrare le esigenze tecnologiche e di budget della committenza, sia di controllo, per permettere agli utenti finali di gestire la propria smart home nel modo più consono alle loro necessità ed abitudini.

Con AVE la tecnologia diventa ancora più personale e a misura d’uomo: una sola domotica con infiniti modi per gestirla.

