Nice propone i nuovi telecomandi Era con comando bidirezionale

Nice arricchisce la sua gamma di sistemi di comando per cancelli e porte da garage introducendo le versioni bidirezionali: grazie al nuovo telecomandoEra One BD e al ricevitore OXI BD, ora è possibile avere la certezza che il comando sia stato correttamente ricevuto dall’automazione e verificarne lo stato (aperta, chiusa, in movimento) in qualsiasi momento. Il tuo telecomando comunica con te.

COSA C’E’ DI NUOVO?

Quando l’utente invia un comando al proprio cancello o garage, il telecomando Era One BD ne segnala la corretta ricezione, la presenza di eventuali anomalie o la necessità di cambiare la batteria del dispositivo. Inoltre, premendo il tasto “i”, Era One BD fornisce informazioni sullo stato dell’automazione (aperta, chiusa, in movimento) attraverso segnalazioni luminose o vibrazioni.

I VANTAGGI Semplicità di installazione.

Il ricevitore ad innesto OXI BD è compatibile con tutte le centrali di comando Nice dotate di predisposizione: per rendere bidirezionale la tua automazione saranno quindi sufficienti pochi semplici passaggi. Con i sistemi bidirezionali Nice vivi la tua casa con controllo, comodità e sicurezza.

Il telecomando Era One BD per il controllo di cancelli e porte da garage conferma la corretta ricezione del comando da parte dell’automazione attraverso segnalazioni luminose o vibrazioni. Premendo il tasto “i” del telecomando è possibile verificare lo stato del tuo cancello, garage, automazione (aperta, chiusa, in movimento) in qualsiasi momento.

Inoltre, la comunicazione criptata garantisce un elevato livello di sicurezza e una maggiore immunità alle interferenze radio, rendendo il telecomando Era One ideale per l’utilizzo in città o in luoghi con presenza di molti dispositivi. Facile accesso alle informazioni grazie alla tecnologia NFC.

La Near Field Communication permette di accedere a diverse informazioni aggiuntive semplicemente avvicinando lo smartphone al telecomando Era One Bidirezionale.

Conoscere il livello di carica della batteria, acquistarla on-line e conoscere le funzionalità del sistema bidirezionale, è possibile con un semplice gesto. Comando istantaneo.

Il nuovo protocollo radio bidirezionale è circa 30 volte più veloce rispetto ai precedenti telecomandi. Il comando dell’automazione non è mai stato così rapido. Elegante e comodo.

Il trasmettitore Era One può essere usato come raffinato e tecnologico portachiavi oppure fissato al muro o al cruscotto dell’auto grazie al comodo supporto incluso nella confezione.

