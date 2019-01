Comunicare l’impresa – Corso gratuito sulla comunicazione di impresa

La cura dell’immagine aziendale è un aspetto ormai irrinunciabile anche per le piccole imprese. La comunicazione d’impresa infatti è lo strumento principe per mettere in contatto il brand con le persone e le altre aziende.

In particolare, per chi si occupa d’innovazione tecnologica, creare un’immagine efficace e accattivante del brand è indispensabile.

Alchema, società di consulenza e responsabile della segreteria generale SIEC, ha deciso di organizzare un corso “base” sulla comunicazione d’impresa rivolto alle imprese associate SIEC e alle aziende di Co+Fabb.

Il corso si svilupperà in quattro date, ciascuna dedicata a una tematica specifica.

30 gennaio 2019 : “Perché comunicare”, introduzione a cura di Mirella Villa, amministratore unico di Mirella Villa Comunicazione;

: “Perché comunicare”, introduzione a cura di Mirella Villa, amministratore unico di Mirella Villa Comunicazione; 20 febbraio 2019 : “Social Media & Brand Reputation”, a cura di Massimo Cortinovis, CEO di Disko Italy;

: “Social Media & Brand Reputation”, a cura di Massimo Cortinovis, CEO di Disko Italy; 14 marzo 2019 : “Business Development”, a cura di Adam James Cavallari (executive managing director di Noon Care) e Mauro Formaggio (esperto di business development e marketing);

: “Business Development”, a cura di Adam James Cavallari (executive managing director di Noon Care) e Mauro Formaggio (esperto di business development e marketing); 27 marzo 2019: “Public speaking: come parlare in pubblico?” (relatore da definire)



Il corso è completamente gratuito. Gli incontri della durata di due ore (16.30 – 18.30) si terranno presso Co+Fabb, via Carducci n. 39, Sesto San Giovanni (MI).

Per informazioni e iscrizioni scrivere a:

info@alchema.it