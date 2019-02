AVE New Style 44 in vetro: riflessi di stile rétro dall’accento moderno

Un concept ricercato, brillante e ricco di sfumature; disponibile in due diverse varianti con design rétro, comandi a levetta e solo il meglio della tecnologia AVE.

Le linee New Style 44 in vetro rappresentano una scelta precisa da parte di AVE per rispondere alle richieste della clientela più esigente. Lapreziosa esclusività del vetro, lucente e brillante, si combina con gli innovativi comandi a levetta AVE per dare vita a linee estetiche mai viste prima, in stile rétro ma dall’accento moderno.

Tra passato e presente: inserite all’interno della gamma rétro di AVE – esclusiva assoluta sul mercato italiano – le collezioni New Style 44 in vetro recuperano il sistema di accensione/spegnimento a levetta rendendolo nuovamente attuale e valorizzandolo mediante eleganti placche in vetro, bianco e nero assoluto.

I design New Style 44 in vetro portano ad un nuovo contatto con la luce. Dietro ai comandi a levetta color cromo con ghiera abbinata si nasconde infatti il meglio della tecnologia AVE: deviatori, pulsanti, commutatori ed interruttori illuminabili con relativo feedback di stato. Un contatto moderno, originale, per personalizzare in modo unico il proprio spazio privato.

Disponibili sia per scatola tonda sia per scatola rettangolare e rivolte dunque al più ampio mercato internazionale, le linee New Style 44 in vetro possono integrare, oltre ai comandi, anche le prese di corrente shuko bipasso bianche della serie DOMUS 100 e quelle nero opaco della nuovissima serie civile AVE TEKLA 44.

Con l’introduzione della collezione New Style 44, AVE è oggi in grado di proporre un esteso catalogo di placche in vetro, tutte esteticamente coordinate tra loro. Installatori, architetti e progettisti possono così ideare impianti misti dove le placche New Style 44 e/o Vera Touch (con comandi a sfioro) vengono inserite nei punti di maggiore visibilità mentre prese di corrente, lampade di emergenza e gli altri dispositivi presenti possono essere completati con placche di finitura tradizionali (Vera 44), creando una soluzione versatile, in piena continuità con il resto dell’impianto elettrico.

Le varianti New Style 44 in vetro, sono solo alcune delle proposte della gamma rétro di AVE, che vanta anche placche in alluminionaturale e antracite (New Style 44), in Corian® bianco (New Style 44) o in legno di noce (England Style 44). Una gamma completa per riscoprire nel passato un tesoro inestimabile.

