Domoticaplus.it: online il nuovo sito della domotica AVE

La domotica AVE si è evoluta e approda sul web con un nuovo sito internet, ottimizzato per andare incontro a tutte le necessità tecnologiche.

É online domoticaplus.it, il nuovo sito della domotica AVE. Una vetrina web completamente rinnovata, che fa da cornice all’evoluto sistema DOMINA plus di AVE, una proposta tecnologicamente avanzata ed in continua espansione, sviluppata per aumentare il comfort, la sicurezza e la qualità della vita.

Quali sono le novità del nuovo sito della domotica AVE? Su domoticaplus.it, gli utenti possono scoprire tutte le peculiarità di un sistema flessibile ed espandibile, in grado di adattarsi facilmente a qualsiasi spazio abitativo. Ad oggi, infatti, chiunque può sperimentare i vantaggi della domotica AVE. Dal piccolo appartamento alla villa: ogni ambiente può essere automatizzato per trovare la combinazione perfetta fra esigenze di comfort e di budget.

Le funzioni della casa del futuro. Automazioni intelligenti, scenari, termoregolazione, diffusione sonora, illuminazione, dimmer, controllo carichi, antintrusione e numerose proposte nel campo della ventilazione. Queste sono solo alcune delle funzioni che DOMINA plus è in grado di gestire, ma non solo. Grazie alla domotica AVE è possibile monitorare e ridurre i propri consumi attraverso il risparmio energetico. Il tutto sotto la supervisione di evoluti Touch Screen, cuore tecnologico della tecnologia DOMINA plus, oppure da smartphone, tablet e pc, anche in remoto.

La smart home AVE spalanca le sue porte. Attraverso la sezione “La casa domotica” del nuovo sito domoticaplus.it è possibile navigare tra le stanze di una casa domotica ed entrare virtualmente in contatto con tutti gli elementi che compongono il sistema. Ogni ambiente integra dispositivi e funzionalità diverse, così da rendere ancora più immediato il contatto con i benefici che una casa domotica porta con sé.

Il design, il valore aggiunto della domotica AVE. Domotica per AVE non è solo tecnologia, ma anche design, con estetiche adatte ad ogni ambiente. Gli interruttori, ad esempio, si presentano in tre diverse declinazioni (tradizionali, a levetta e touch) e sono disponibili in tantissimi design per ambienti minimal, industrial e classici. Inoltre: interruttori, termostati, Touch Screen, prese di corrente e ogni dispositivo che compone l’impianto è esteticamente connesso con quelli che lo circondano. In questo modo è semplicissimo personalizzare la domotica in base al proprio gusto e allo stile dei propri spazi.

Tante referenze per ispirare progetti rivoluzionari. La domotica AVE è stata scelta e integrata in edifici residenziali di prestigio, sia in Italia che all’estero. Nasce così la nuova area “Referenze” di domoticaplus.it; un’intera sezione dove ammirare e lasciarsi ispirare dal mondo hi-tech di AVE.

Scegliere la domotica AVE significa poter contare su un sistema che prevede tutte le funzioni di automazione, comfort, sicurezza e comunicazione oggi richieste per una moderna abitazione. Un sistema intelligente, evoluto e in continua evoluzione, creato per adattarsi alla perfezione alle abitudini delle persone.

La casa che hai sempre sognato oggi è realtà. Scopri il nuovo domoticaplus.it »