Devolo Magic: il Wi-fi di ultima generazione con dorsale powerline

Dopo la presentazione in anteprima a IFA di Berlino, devolo Magic – novità di punta in ambito Home Networking – debutta in Italia. Grazie alla combinazione della tecnologia mesh Wi-Fi ad alte prestazioni con la più recente tecnologia Powerline con chip G.hn., devolo Magic raggiunge per la prima volta la massima velocità di connessione al mondo – fino a 2,400 Mbps – per una navigazione ultraveloce, una maggiore area di copertura e più stabilità in ogni zona della casa.

Devolo Magic 1 e 2: l’home network del futuro per una rete internet da F1

Con la nuovissima linea devolo Magic, basata su tecnologia Powerline di nuova generazione, devolo offre un sistema Wi-Fi di prima classe, con una velocità di connessione Internet che per la prima volta raggiunge fino a 2,400 Mbps. Si tratta dei dispositivi Powerline più veloci sul mercato, che – sfruttando come sempre l’impianto elettrico per la diffusione del segnale Internet in tutta la casa – offrono da oggi agli utenti la migliore esperienza possibile per qualsiasi applicazione multimediale.

Ideali anche per le forme più evolute di intrattenimento, gli adattatori devolo Magic rendono possibile in tutta semplicità la trasmissione multipla di video 4K – o addirittura 8K – in ogni ambiente coprendo anche le aree della casa che normalmente non sono raggiunte dal segnale Wi-Fi del router. Il tutto in simultanea e senza interruzioni: un ulteriore passo avanti per accedere con sicurezza ad applicazioni di realtà virtuale e ai videogiochi online più evoluti, tecnologie sempre più “affamate” di dati.

Per la prima volta, la linea devolo Magic integra chip di seconda generazione G.hn. che consentono un significativo miglioramento delle performance per una migliore stabilità e ampiezza del segnale. I nuovi device funzionano su linee lunghe fino a 500 metri, consentendo di convertire qualsiasi presa di corrente in un punto di accesso a internet ad alta velocità.

“I prodotti devolo Magic assicurano un’esperienza di navigazione completamente nuova offrendo un segnale in grado di attraversare muri e soffitti senza interruzioni e per più device”, afferma Heiko Harbers, CEO di devolo AG. “Con questi dispositivi di nuova generazione la tecnologia Powerline per la trasmissione della rete Internet all’interno dell’impianto elettrico di casa raggiunge i massimi livelli, coniugando praticità ed economicità con le più elevate prestazioni per offrire la migliore esperienza di rete in ogni casa”.

Mesh Wi-Fi al massimo delle performance

Tutti gli adattatori della serie devolo Magic sono dotati di mesh Wi-Fi di primo livello equipaggiati con funzionalità nuove e ottimizzate: un’architettura peer-to-peer avanzata, nella quale ogni nodo ricopre un ruolo paritario distribuendo in maniera più equilibrata il flusso dati ed evitando di sovraccaricare un nodo della rete piuttosto che un altro. Il “roaming” assicura che ogni dispositivo Wi-Fi mobile, come smartphone e tablet, sia sempre connesso all’hotspot Wi-Fi più potente senza problemi quando ci si muove da una stanza all’altra.

La “Config sync” consente invece di trasferire facilmente i dati relativi alla configurazione Wi-Fi del router ad ogni singolo punto di accesso Wi-Fi (stessa SSID). Inoltre la nuova “Airtime Fairness”, dando priorità più elevata a dispositivi più veloci, permette di prevenire i cosiddetti “colli di bottiglia” e difficoltà di collegamento in caso di presenza in rete di dispositivi più datati. Infine, la cosiddetta “band steering”, consente ad ogni dispositivo Wi-Fi di essere automaticamente associato alla frequenza di banda migliore e di accedere contemporaneamente alla rete senza interruzioni di segnale.

Semplicità d’installazione e comodità grazie alla nuova app

Installare devolo Magic è estremamente semplice. Il primo adattatore si inserisce in una presa di corrente libera e si collega al router internet con un cavo Ethernet. A questo punto, entro due minuti, tutti gli altri adattatori si inseriscono in qualsiasi altra presa nei pressi della quale si desidera avere una copertura internet in alta velocità. I vari adattatori si riconoscono a vicenda in automatico e, grazie ad un unico ID di sicurezza,, stabiliscono una connessione sicura e criptata.

È inoltre disponibile l’applicazione gratuita devolo Home Network per Apple iOS e Google Android, che guida l’utente nell’installazione passo dopo passo. Per questa app, concepita come il tool di riferimento per la gestione di devolo Magic da parte dell’utente, è previsto un continuo aggiornamento.

Oltre a un’interfaccia user-friendly, l’app presenta un’intuitiva modalità guidata che accompagna l’utente passo dopo passo nel processo di installazione.

Il software devolo Cockpit, oltre all’interfaccia web, sono opzioni alternative per la configurazione di devolo Magic.

I prodotti

La linea devolo Magic comprende due modelli: devolo Magic 1 e devolo Magic 2, entrambi disponibili in versione LAN e Wi-Fi.

Il modello di fascia alta, devolo Magic 2 Wi-Fi, dispone di due porte LAN gigabit e Wi-Fi ac con funzionalità mesh. devolo Magic 2 LAN presenta una porta gigabit per la connessione tramite cavo Erhernet di Smart TV, set-top-box per lo streaming e console. Entrambi i modelli devolo Magic supportano una velocità massima di 2,400 Mbps tramite tecnologia Powerline.

devolo Magic 1, modello entry-level della nuova linea, assicura una velocità di banda fino a 1,200 Mbps. Come il suo “fratello maggiore”, il devolo Magic 1 Wi-Fi è dotato di due porte Ethernet LAN così come del Wi-Fi ac con funzionalità mesh. devolo Magic 1 LAN offre una porta gigabit LAN per connessioni internet ad alta velocità.

Grazie all’installazione automatica, devolo Magic è subito pronto all’utilizzo: è sufficiente inserirlo in una presa di corrente e aspettare pochi secondi. Tutti gli adattatori devolo Magic sono dotati di presa di corrente integrata, per evitare sprechi nei collegamenti alla rete elettrica e sono compatibili con ogni router.

I prodotti Wi-Fi sono disponibili come singoli adattatori – Starter Kit (con 2 adattatori) e Multiroom Kit (con 3 adattatori) – mentre i modelli LAN sono disponibili come singoli adattatori e come Starter Kit.

*Non compatibile con prodotti standard HomePlugAV

Per maggiori informazioni:

www.devolo.com

Ufficio stampa devolo

AD MIRABILIA

Tel. 02 4382191

devolo@admirabilia.it