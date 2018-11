Chi ha vinto il premio KNX Italia 2018

Nella prestigiosa cornice del Museo Enzo Ferrari di Modena, si è svolta, nella giornata di Venerdi 23 novembre 2018, l’ottava edizione del KNX Day Italia. Nel corso della manifestazione sono stati consegnati i premi assegnati ai cinque migliori progetti realizzati in Italia negli ultimi due anni, che hanno fatto uso della tecnologia Konnex. Nell’edizione di quest’anno sono state previste anche tre menzioni speciali: “Progetto qualità dell’ambiente”, “Progetto più originale” e “Scuole e istituti tecnici”.

I premiati:

PREMIAZIONE MIGLIOR PROGETTO KNX PER L’EFFICIENZA ENERGETICA

vincitore: Ubaldo Locicero – Locicero Domotica

nome progetto: SMART HOME SALERNO

motivazione: Edificio di 120 mq sito nella zona residenziale di Salerno Parco dell’Arbostella. E’ stato scelto il protocollo KNX per l’alto livello di controllo garantito: luci, motorizzazioni, controllo carichi, misurazione calorie e consumo acqua, impianto termico a pavimento radiante con controllo a zone della temperatura e dell’umidità, oltre all’impianto di sicurezza con gateway KNX: sistema anti-intrusione, anti-allagamento, allarme gas e allarme fumo. La Giuria ha selezionato il progetto per la varietà di applicazioni KNX integrate e per la certificazione energetica ottenuta: Casa Clima R rilasciata dall’ENTE per l’Energia dell’Alto Adige, oltre ad entrare in Classe Energetica A2.

descrizione progetto: controllo luminosità tramite gestione luci e regolazione lamelle delle schermature solari tramite sensori, stazione meteo esterna, controllo dei consumi elettrici, controllo dei consumi in calorie e controllo dei consumi d’acqua.

premia: Luca Alberto Piterà di AiCARR – Associazione Italiana Condizionamento dell’Aria, Riscaldamento e Refrigerazione

PREMIAZIONE MIGLIOR PROGETTO KNX PER IL SOCIALE

vincitore: Giovanni Del Zanna – iTedo

nome progetto: MONTEMARTINI 4

motivazione: L’intervento Domotico si inserisce in un contesto comune: un edificio residenziale di edilizia popolare in zona Corvetto a Milano acquisito dalla Cooperativa Sociale “Cascina Biblioteca” per finalità a carattere sociale. L’alloggio è stato ristrutturato nel 2018 per un progetto di “Housing per Adulti Fragili”: una piccola struttura residenziale, in condivisione (circa 100 mq), in cui persone adulte con situazioni di difficoltà possono trovare una sistemazione e, grazie ad un progetto personalizzato seguito da educatori, migliorare le proprie condizioni di vita. Il protocollo KNX è stato scelto perché occorreva assicurare sicurezza, affidabilità e possibilità di sviluppo futuro. Inoltre verranno sperimentate – per mostrare alla Cooperativa le possibilità offerte dalla tecnologia – soluzioni IoT integrate al sistema KNX, come l’assistente vocale: un dispositivo IoT che può essere di supporto alle persone con disabilità. La Giuria è stata colpita da questo progetto in quanto, oltre a cogliere perfettamente lo scopo della Categoria Sociale, rappresenta una soluzione domotica – per ovvie ragioni – contenuta nei costi ma allo stesso tempo progettata in modo accordo e mirato per gli aspetti di sicurezza, facilità di gestione, controllo remoto e monitoraggio dei consumi, che permettono ai responsabili della struttura una gestione più sicura ed avanzata.

descrizione progetto: Particolare cura è stata data alla sicurezza: controllo acqua, gas, carichi elettrici, e alla sicurezza della persona.

premia: Annalisa Marra di Engineering Consulting & Design

PREMIAZIONE MIGLIOR PROGETTO KNX PER LE STRUTTURE RICETTIVE

vincitore: Giorgio Quasso – CM Impianti

nome progetto: VILLA PRATO HOTEL

motivazione: Villa storica sita a Mombaruzzo (AT) trasformata in hotel 4 stelle con Spa e Beauty farm, munita di 8 suite ed in via di ampliamento in stabili adiacenti. E’ stato scelto il protocollo KNX per la sua possibilità di garantire massima libertà di progetto e di interfacciarsi con una gamma di dispositivi infinita, con possibilità di personalizzazione e di riprogrammazione del sistema, oltre a garantire una supervisione totale e un alto livello di affidabilità. La Giuria è stata colpita da questo progetto per la sua estensione (2500 mq) e per la completezza delle funzioni integrate.

descrizione progetto: il progetto prevede il controllo dell’illuminazione ordinaria e di emergenza; il controllo degli scenari DMX per l’illuminazione delle piscine e dei locali beauty farm; il controllo accessi; l’automazione delle funzioni spa e beauty farm; l’automazione delle finestre; il controllo delle temperature, della ventilazione e dell’umidità ambientale; il controllo della diffusione sonora; la rilevazione delle presenze per la gestione dell’illuminazione automatica; l’automazione degli impianti idraulici sanitari, il controllo delle caldaie, dei chiller e dell’unità trattamento aria.

premia: Luigi Buonomini di Assodel Tecnoimprese

PREMIAZIONE MIGLIOR PROGETTO KNX PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

vincitore: Franco Giovanazzi – Bertolini Ocea

nome progetto: PRESIDIO SANITARIO SAN GIOVANNI DI MEZZOLOMBARDO

motivazione: L’edificio è il nuovo ospedale di Mezzolombardo, è stato scelto il protocollo KNX per ottenere un significativo risparmio energetico e per aumentare il comfort all’interno dell’ospedale, che deve soddisfare i requisiti della certificazione Leed a livello Platinum. Il progetto ha colpito la Giuria per la sua estensione, oltre 1.000, e per l’attenzione alla gestione dell’illuminazione in un ambiente delicato come quello ospedaliero.

descrizione progetto: E’ stato gestito l’intero impianto di illuminazione, sia ordinario che di emergenza, attraverso interfacce KNX-DALI. Tramite l’ausilio di sensori di presenza a controllo della luminosità costante, si regolano le luci dei vari ambienti. L’illuminazione coesiste con il sistema di oscuramento automatizzato, dove le veneziane vengono gestite da una stazione metereologica e da un sensore di irraggiamento. Oltre a interfacciare i vari allarmi tecnici, sono stati integrati gli impianti di riscaldamento e condizionamento compresa la contabilizzazione dei consumi.

premia: Filomena d’Arcangelo, Segretario di KNX Italia

PREMIAZIONE MIGLIOR PROGETTO KNX NAZIONALE

vincitore: Giuseppe Calcagno – Studio Tecnico Calcagno

nome progetto: CASA ATTIVA DI GALLIATE

motivazione: Casa Attiva, edificio residenziale, produce in un anno più energia di quanta ne consumi. Nasce come intervento di recupero abitativo di un cassero, di cui conserva volume e forma, nel rispetto delle caratteristiche tipiche delle costruzioni locali. E’ stato scelto il protocollo KNX perché la committenza aveva richiesto un sistema aperto, flessibile e scalabile, ovvero di bassa obsolescenza e di grande semplicità di utilizzo e manutenzione. La Giuria è stata colpita dal progetto per aver azzerato i consumi e per aver trasformato una residenza, che mantiene le sue caratteristiche architettoniche tradizionali, in un edificio iper-moderno al passo con le più avanzate tecnologie.

descrizione progetto: Casa Attiva ha una superficie di circa 180 metri quadri e non necessita di impianto di riscaldamento tradizionale: il comfort interno è garantito dagli apporti solari, dalle caratteristiche dell’involucro e dall’impianto di ventilazione meccanica con recupero di calore. L’acqua calda sanitaria è fornita da una pompa di calore aria-aria, mentre l’impianto fotovoltaico garantisce la copertura del fabbisogno energetico, oltre a ricaricare le batterie dell’auto elettrica dei residenti.

premia: Diego Pastore, Coordinatore Formazione KNX Italia

VINCITORI MENZIONI SPECIALI PREMIO KNX ITALIA

PREMIAZIONE MENZIONE SPECIALE QUALITA’ DELL’AMBIENTE

vincitore: Daniele Zerbin – DZ Impianti

nome progetto: DEPURATORE DI SERVOLA

motivazione: Sito Ubicato nella zona portuale di Trieste, fabbricato adibito a laboratorio chimico e analisi acque, uffici amministrativi, tecnici e direzionali oltre a magazzino e officina. E’ stato scelto il protocollo KNX per il costante monitoraggio della qualità delle acque trattate e riversate in mare, che si trova a circa 7 km, ed il monitoraggio della qualità dell’illuminazione all’interno degli ambienti di lavoro, oltre alla possibilità di utilizzare l’energia elettrica solo quando serve. Tutto per una migliore sostenibilità ambientale. La Giuria è stata colpita da questo progetto per la scelta non banale di voler coniugare l’offerta di qualità legata alla propria mission, con l’offerta di qualità degli ambienti lavorativi per il proprio personale.

descrizione progetto: sono state realizzate, mediante controllo locale e da supervisione, la gestione delle finestre motorizzate e dell’illuminazione, con controllo costante delle presenze. Vengono inoltre supervisionate le ore di funzionamento dei corpi illuminanti.

premia: Murizio Vettorato, Coordinatore Tecnico KNX Italia

PREMIAZIONE MENZIONE SPECIALE PROGETTO PIU’ ORIGINALE

vincitore: Mauro Martinelli – Domotica Trentina

nome progetto: MAS DEI GEMOI

motivazione: L’edificio è sito in località Verla di Giovo in provincia di Trento, circondato dai vigneti ed in posizione panoramica dal quale si può ammirare tutta la valle di Cembra e sullo sfondo il Monte Bondone. L’edificio si presenta come una struttura adibita ad azienda agricola connessa attraverso garage e locali di servizio ad un’abitazione di pregio. E’ stato scelto il protocollo KNX perché l’obiettivo era realizzare un sistema per gestire ed integrare tutti gli impianti e le funzionalità presenti nell’edificio, ponendo particolare attenzione all’ottimizzazione energetica e alla semplicità di utilizzo. L’eterogeneità dei dispositivi da gestire e la distribuzione di questi ultimi in un edificio molto ampio hanno portato naturalmente a questa scelta. La Giuria è stata colpita da questo progetto per la sua natura di azienda agricola con un lunghissimo elenco di applicazioni KNX integrate, alcuni esempi sono la gestione dell’illuminazione con sensori di presenza, la regolazione della centrale termica in base alle richieste degli ambienti, e lo scenario di uscita che spegne luci, dispositivi multimediali e attiva il sistema di antintrusione. Molti comandi sono inoltre attivabili anche con comando vocale: come quelli del cancello, delle veneziane, degli scenari e alcune luci della casa.

Descrizione progetto: supervisione con mappe grafiche 2D/3D, 3 touch fissi, tablet e controllo vocale integrato. I touch consentono di visualizzare tutti gli stati e i comandi, nonché l’analisi dei consumi, della temperatura, il livello della cisterna acqua piovana e il videocitofono con interfono.

premia: Michele Pandolfi, Coordinatore Marketing KNX Italia

PREMIAZIONE MENZIONE SPECIALE SCUOLE E ISTITUTI TECNICI

vincitore: Alice Boldrin – Life 3 e Liceo Fermi di Padova

nome progetto: UNA CASA PER NONNA LICIA – LA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI

motivazione: “Una casa per nonna Licia” rappresenta un caso studio nel quale gli studenti del liceo Fermi di Padova, guidati da un team di ingegneri certificati KNX, hanno direttamente applicato ad un caso pratico, le nozioni teoriche apprese durante gli studi. Gli studenti hanno quindi realizzato un pannello per simulare una reale abitazione, implementando tutte le funzioni dell’edificio finalizzate al comfort, alla sicurezza e al risparmio. KNX è stato scelto in quanto protocollo aperto in grado di offrire un’ampia gamma di dispositivi di marchi differenti. Sempre più produttori si rivolgono al mondo KNX e, grazie alle sue regole standard, nonostante l’evolvere delle soluzioni, le nuove tecnologie potranno sempre coesistere con quelle precedenti. La Giuria ha voluto aggiungere una menzione speciale per le Scuole e gli Istituti Tecnici, in quanto ne sono pervenuti molti spontaneamente. A partire dal prossimo anno, esisterà una vera e propria categoria dedicata alle scuole. La Giuria ha scelto questo progetto per l’impegno volto ad immaginare le esigenze di una persona anziana, come la gestione a distanza delle luci e degli infissi, le notifiche ai familiari per gli scenari di sicurezza, l’impianto di irrigazione per l’angolo verde e il collegamento da remoto per la famiglia, per subentrare – in caso di anomalia – nella gestione delle condizioni climatiche della casa.

descrizione progetto: Le luci all’interno e all’esterno dell’abitazione sono azionate con semplici pulsanti installati a parete, su rilevamento presenza o tramite un telecomando. E’ possibile diminuire l’intensità luminosa di alcune accensioni per rendere più confortevole l’ambiente. Un termostato regola la temperatura interna dell’abitazione. Con un telecomando è possibile aprire e chiudere la tapparella. Per qualunque anomalia (gas, acqua, intrusioni) una sveglia suona per avvertire la nonna e, nel contempo, viene inviata una notifica ai familiari. Il sistema di irrigazione automatico consente all’anziano di mantenere e curare le proprie coltivazioni senza richiedere un eccessivo impegno.

premia: Massimo Valerii, Presidente KNX Italia

Per maggiori informazioni:

www.knx.it