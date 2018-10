“Via Watt 16”: la nuova sitcom di BTicino parla alla famiglia moderna attraverso i social

Una sitcom in stile mockumentary per raccontare, intrattenendo, le diverse funzionalità di Living Now e degli altri prodotti connessi BTicino

Una “modern family” all’italiana composta da padre, madre e figlia adolescente, che affronta la vita di tutti i giorni e le piccole sfide familiari con l’aiuto delle funzioni intelligenti della nuova serie connessa Living Now with Netatmo. Questo è il filo conduttore di “Via Watt 16”, la nuova sitcom in stile mockumentary (falso documentario) lanciata da BTicino sui propri canali social per raccontare, con un linguaggio attuale e un tono ironico forte e dissacrante, le possibili applicazioni della nuova linea di prese e interruttori che unisce il meglio della ricerca estetica alle più avanzate tecnologie smart.

Suddivisa in 12 puntate da due minuti circa, “Via Watt 16” presenta situazioni fittizie attraverso l’artificio del linguaggio documentaristico, coinvolgendo lo spettatore nelle vicende dei personaggi, estremamente caratterizzati, e nelle soluzioni inaspettate offerte dalla linea Living Now, vera e propria co-protagonista della storia.

“Il progetto “Via Watt 16” nasce dall’esigenza di raccontare, intrattenendo, le diverse funzionalità di Living Now e degli altri prodotti connessi BTicino – ha dichiarato Luigi Caricato, Direttore Comunicazione Esterna Gruppo BTicino -. Abbiamo deciso di utilizzare il linguaggio della sitcom per parlare a un pubblico diversificato e, al tempo stesso, raggiungere un target più giovane, abituato a utilizzare app e funzioni avanzate, come quelle della nostra nuova serie”.

Il progetto, ideato e realizzato da Social Content Factory, la videostrategy company di The Story Group – Nati per Raccontarti, con il contributo della Buoncostume, il collettivo di autori, attori e registi che ha dato vita a serie di successo come Camera Cafè, è online dal 19 settembre sui canali Facebook, YouTube e Instagram TV di BTicino. Nella prima settimana “Via Watt 16” ha raggiunto un pubblico di circa 350.000 persone. L’ultima puntata sarà pubblicata il 5 dicembre.

BTicino, capofila del Gruppo Legrand in Italia, presente con una struttura organizzativa che comprende 10 insediamenti industriali e circa 2.700 dipendenti, opera sul mercato italiano con le offerte dei marchi principali BTicino, Legrand, Zucchini, Cablofil, Vantage, NuVo e IME.

