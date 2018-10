Nuova interfaccia domotica per illuminazione DALI®

AVE presenta una nuova interfaccia domotica che permette di far dialogare il sistema AVEbus con i bus di illuminazione DALI® e DMX-II o DMX512.

In continua espansione, la gamma domotica AVE DOMINA plus si avvalora di un nuovo dispositivo che rende possibile pilotare l’accensione, lo spegnimento e la regolazione di corpi illuminati con connessione DALI® e DMX-II o DMX512 attraverso i dispositivi AVEbus.

Questo è possibile grazie alla nuova interfaccia domotica 53AB-LIGHT da 4 moduli, predisposta per svolgere la funzione di gateway tra il sistema AVEbus ed i bus di illuminazione sopracitati. Il dispositivo 53AB-LIGHT è infatti in grado di convertire in modo bidirezionale alcune informazioni a scelta che transitano sul bus domotico AVEbus (provenienti dai dispositivi di comando o dai supervisori) e ritrasmetterle sul bus di illuminazione.

La modalità di funzionamento (DALI o DMX) per default viene definita mediante la posizione di un ponticello hardware fornito in dotazione. Inoltre, modificando la programmazione, è possibile forzare una specifica modalità indipendentemente dalla posizione del ponticello hardware.

Oltre a fungere da gateway, il dispositivo 53AB-LIGHT svolge anche la funzione di interfaccia di configurazione dei principali parametri del bus di illuminazione DALI®, permettendo all’utente di utilizzare lo stesso applicativo software sia per configurare le periferiche AVEbus sia per configurare indirizzi, gruppi e scene del bus di illuminazione DALI®.

L’immissione della nuova interfaccia 53AB-LIGHT conferma la capacità di AVE di interpretare al meglio le esigenze di un mercato – quello domotico – in costante evoluzione. La domotica residenziale DOMINA plus vanta infatti un’offerta ampia e completa di dispositivi che le permettono di rispondere alle odierne richieste provenienti dal mondo dei professionisti, fornendo loro soluzioni di qualità come il nuovo gateway 53AB-LIGHT.

