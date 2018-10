Hoover AXI, la lavatrice intelligente che dialoga con l’utente

AXI parla con l’utente prevedendone le esigenze, suggerisce e assiste il lavaggio.

Hoover, marchio internazionale del Gruppo Candy dal forte carattere innovativo che da oltre cento anni si propone come trend-setter di mercato introducendo prodotti dall’elevato contenuto tecnologico, lancia sul mercato la prima lavatrice dotata di Intelligenza Artificiale (AI), prodotto di eccellenza che fa parte della gamma AXI. Le funzioni innovative di AXI mettono l’utente nelle condizioni di governare la lavatrice grazie all’app Hoover Wizard con il semplice uso della voce tramite assistente vocale, quali Google Home e Alexa di Amazon, con cui AXI è pienamente compatibile.

La gamma di Hoover di recente si è arricchita di elettrodomestici sempre più moderni e vicini alle esigenze dei consumatori: da questo impulso nasce un prodotto fortemente innovativo, che affonda le sue radici nella volontà del Gruppo di essere leader assoluto nella connettività e nello sviluppo della tecnologia Internet of Things applicata agli elettrodomestici. Una strada che ha portato non solo a proporre la prima gamma completa di elettrodomestici connessi, ma anche a sviluppare nuove tecnologie pionieristiche declinate in prodotti game-changing.

AXI è un prodotto nato per azzerare la distanza tra utente e macchina: il lavaggio assistito, ad esempio, permette di risparmiare tempo prezioso suggerendo il programma più appropriato per qualsiasi tipo di tessuto. La lavatrice è inoltre in grado di memorizzare i lavaggi preferiti dall’utente, rendendo rapida e facile la selezione del programma ogni giorno, mentre la tecnologia di geolocalizzazione controlla le previsioni del tempo per capire quale sia il miglior momento per lavare, assicurandosi che resti il tempo necessario per asciugare il bucato.

Non solo intuitiva, ma anche performante e funzionale: figurano infatti tra le premium feature di AXI il Care Dose, il dosaggio automatico del detergente e dell’ammorbidente fino a 21 cicli di lavaggio, a cui si affianca la funzione Total Care, una perfetta emulsione di acqua e detergente che viene rilasciata nel cesto penetrando nelle fibre dei vestiti con efficacia, garantendo un lavaggio eccellente in classe A certificata. Queste prestazioni di livello assoluto vengono garantite dal motore silent inverter, che assicura un funzionamento duraturo ed affidabile, riducendo drasticamente il rumore e le vibrazioni durante il lavaggio.

AXI è un prodotto che per Hoover riveste un ruolo fondamentale all’interno di un piano di crescita e di accreditamento del brand, proprio perché ne incarna tutte le dimensioni: oltre alla funzionalità d’uso e all’elevato livello d’innovazione tecnologica gode infatti di un design particolarmente curato e sofisticato, con un Touch Pad display funzionale e intuitivo e un oblò scuro cromato che garantisce alla lavatrice un aspetto accattivante.

In occasione del lancio del progetto AXI in Italia, Hoover ha sviluppato una funzionalità grazie a cui gli utenti potranno dialogare anche tramite digital butler: in particolare, grazie alla promozione valida presso gli stores tradizionali e online aderenti all’iniziativa – con l’allestimento di isole dedicate nei principali punti vendita del settore – acquistando AXI il consumatore riceverà in abbinamento un Google Home Mini.

In aggiunta, tutti i consumatori che acquisteranno un qualsiasi prodotto della gamma AXI, che comprende 3 lavatrici standard, 1 lavatrice slim, 2 lavasciuga, 2 asciugatrici e 2 lavastoviglie, avranno la possibilità di entrare a far parte dell’esclusivo My Hoover Club, un vero e proprio servizio premium che garantisce vantaggi esclusivi e dedicati quali collaudo del prodotto a casa propria e un numero verde dedicato, dove un operatore sarà a disposizione per rispondere a informazioni inerenti il prodotto AXI o richieste di assistenza tecnica dedicata.

Per maggiori informazioni:

www.hoover.it/it_IT/axi